Lượt cuối sóng gió

Hải Nhân Tiền Giang đã trở thành đội duy nhất rớt hạng sau khi thua trực tiếp Đồng Nai Berjaya, còn An Giang đánh mất cơ hội thăng hạng khi thất bại trước Than Quảng Ninh.

Nỗi buồn Tiền Giang

Có lợi thế hơn Đồng Nai Berjaya (ĐN) khi vừa hưng phấn sau chiến thắng trước Bình Định ở vòng áp chót và bước vào trận đấu trong thế chỉ để thua 2 bàn mới bị đe dọa xuống hạng, thế mà Hải Nhân Tiền Giang (TG) lại đánh mất mình. Với lực lượng không hề kém cạnh so với các đội khác, nhưng TG càng chơi càng bộc lộ sự thiếu kết dính. Cầu thủ trên sân thi đấu thiếu quyết tâm, thiếu động lực và thiếu cả sự đoàn kết.

Lẽ ra trước trận quyết định như vậy, nếu có đấu pháp đúng và tâm lý ổn định, TG hoàn toàn tự quyết được số phận của mình, nhưng nói theo Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TG Nguyễn Nam Hùng thì không hiểu nổi cầu thủ nghĩ gì khi có dấu hiệu nôn nóng và phạm những lỗi ngớ ngẩn. Nói cách khác, TG không còn là chính mình khi tự thua bằng cách chơi quá sơ hở. Ngoài 2 bàn thắng của Nguyên Quang và Xuân Thành, nếu tiền đạo Owusu không sút hỏng quả phạt đền và nhiều cơ hội khác bị bỏ lỡ thì ĐN còn có thể thắng đậm hơn. Đây là lần đầu tiên TG rớt xuống hạng nhì. Trước đó mùa giải 1993-1994, TG xuống hạng nhất, đến năm 2005 lên lại V-League thì 2006 lại xuống hạng nhất và giờ đây xuống thêm một bậc nữa. Thất bại này thật đáng buồn cho bóng đá Tiền Giang.

Trong khi đó sau trận đấu, khán giả ĐN đã tràn xuống sân chia vui với đội bóng. Nói như HLV Trần Bình Sự thì ĐN giống như “chết đi sống lại”. Bởi may mắn là ĐN đã có được 1 điểm quan trọng trên sân Thống Nhất tuần trước nên tinh thần hưng phấn và giải quyết được trận đấu bằng nỗ lực rất cao của toàn đội. Trước mắt, ĐN được UBND tỉnh thưởng 700 triệu đồng và tiền thưởng sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Ẩu đả trên sân Long Xuyên

Trận đấu giữa An Giang (AG) và Than Quảng Ninh (TQN) được đánh giá rất gay cấn nên người xem đã đến gần kín khán đài A sân Long Xuyên. Đây là cơ hội rất tốt cho AG vì chỉ cần thắng trực tiếp đối thủ trên sân nhà là thầy trò Nhan Thiện Nhân giành vé thứ nhì để lên V-League. Thế nhưng cũng như các trận chơi trên sân nhà trước đây, tâm lý vẫn là rào cản lớn nhất của AG khi các cầu thủ tỏ ra bị áp lực nên chơi thiếu thanh thoát. Ngược lại, TQN với cặp tiền đạo Belibi và Amougou mạnh mẽ nên chỉ cần vài “chiêu” phản công với tốc độ bứt phá cao đã làm rối đội hình AG. Chính Amougou đã ghi bàn mở tỷ số sau pha độc diễn xuyên thủng hàng thủ khá nặng nề của AG. Sau đó, Hải Huy đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Phút 63, pha va chạm giữa Đặng Thành Hiếu (AG) và Đỗ Trọng Hòa (TQN) khiến cả hai thiếu bình tĩnh, lao vào ẩu đả, kéo theo một vài cầu thủ khác của 2 đội xông vào gây hấn. Cảnh sát đã phải chạy vào sân và BHL 2 đội, BTC sân phải lao vào can thiệp. Trận đấu phải dừng hơn 10 phút trước sự giằng co của đôi bên. Sau đó, trọng tài Trần Công Trọng rút thẻ đỏ đuổi Trọng Hòa và thẻ vàng thứ 2 cho Thành Hiếu. Sau trận đấu, lực lượng cảnh sát cơ động đã phải tăng cường để bảo đảm an ninh. May là khán giả AG không quá cay cú nên trật tự được vãn hồi.

Xếp hạng chung cuộc: 1/ Hà Nội ACB: 45 điểm, 2/ Than Quảng Ninh: 43 điểm, 3/ Bình Định: 40 điểm, 4/ An Giang: 39 điểm, 5/ Quảng Nam: 38 điểm, 6/ Cần Thơ: 33 điểm, 7/ Tây Ninh: 29 điểm, 8/ TDC Bình Dương: 29 điểm, 9/ Viettel: 27 điểm, 10/ Huế: 27 điểm, 11/ TP.HCM: 27 điểm, 12/ Đồng Nai Berjaya: 26 điểm, 13/ Hải Nhân Tiền Giang: 26 điểm.

Hà Nội ACB đã nhận cúp trên sân Bình Dương sau trận hòa TDC Bình Dương 2-2 (ảnh). CLB TP.HCM thoát hiểm nhờ 2 bàn thắng của Đặng Ngọc Tùng để lật ngược thế cờ hạ Bình Định 2-1. Nhờ trận thắng này mà CLB TP.HCM trụ hạng thành công và được thưởng 1,8 tỉ đồng. Quảng Nam Xuân Thành bất ngờ thua Cần Thơ 1-2; còn Viettel dễ dàng đè bẹp Huda Huế 4-1.

Ảnh: Khả Hòa

Lê Trí - Văn Minh - K.Hòa - Q.H - M.Ngọc - H.Tùng