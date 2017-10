Lượt đấu quyết định

Chiều nay 16.9, ở 4 bảng vòng loại sẽ diễn ra lượt trận thứ tư có tính chất quyết định tại vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn.



U.21 Hà Nội T&T (giữa) không dễ vượt qua Viettel chiều nay - Ảnh: Hải Đăng

Ở bảng A, tâm điểm sẽ là trận chung kết bảng giữa Hà Nội T&T và Viettel. Đội Hà Nội T&T hiện mới có 6 điểm do sẩy chân trước Huế nên muốn lọt vào VCK buộc phải thắng trận này, trong khi chỉ cần hòa, Viettel (hiện 9 điểm) sẽ cầm chắc vé đi Hải Phòng. Đây cũng là cuộc đọ sức thú vị giữa 2 nhà cầm quân từng là đồng đội cùng chiến tuyến Thể Công trước đây là Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội T&T), một thời là hậu vệ trái lẫy lừng của bóng đá VN và Đặng Phương Nam (Viettel), tiền đạo chân tiền của tuyển VN những năm 1996-2000.

Tại bảng B, chủ nhà Đà Nẵng (4 điểm) do HLV Phan Công Thìn dẫn dắt buộc phải thắng Sanna Khánh Hòa thì mới có hy vọng tranh chấp với Đắk Lắk (7 điểm). Tương tự, Bình Định của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng sẽ dồn sức vượt qua Gia Lai để cố nhắm đến suất dự vòng chung kết sau cú sẩy chân đáng tiếc năm rồi (xếp nhì bảng nhưng lại không nằm trong 2 đội giành suất vào vòng chung kết).

Mọi chuyện có vẻ dễ dàng cho TP.HCM ở bảng C vì nếu thắng TDC Bình Dương thì chỉ cần hòa Đồng Nai trận cuối là thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm sẽ trực chỉ sân Lạch Tray. Trong khi đó cả TDC Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh buộc phải thắng chiều nay mới còn hy vọng, nếu hòa thì xem như bị loại.

Khó đoán nhất là bảng D vì hiện chưa có ứng viên nào nổi trội thật sự dù Vĩnh Long (5 điểm) và Long An (4 điểm) đang có chút ưu thế. Nhưng nếu chiều nay Đồng Tháp thắng và Long An hòa Vĩnh Long, rất có thể bảng này sẽ dẫn đến kết cục là 4 đội cùng 6 điểm. Khi đó, việc xác định đội vào VCK sẽ tùy vào tỷ số đối đầu và đội thứ nhì sẽ bất lợi so với các đội nhì bảng khác trong cuộc đua đến Hải Phòng.

Lịch thi đấu ngày 16.9 Bảng A (sân Trung tâm bóng đá trẻ Mỹ Đình): Sân 1: Huế - Trẻ Hà Nội (13 giờ 30), Hà Nội T&T - Viettel (15 giờ 30), Sân 2: Nam Định - Quảng Ninh (15 giờ). Bảng B (sân Chi Lăng): Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa (15 giờ), Bình Định - Gia Lai (17 giờ) Bảng C (sân Thống Nhất): TDC Bình Dương - TP.HCM (14 giờ), Bình Phước - Tây Ninh (16 giờ) Bảng D (sân Rạch Giá): Cao su Đồng Tháp - Kiên Giang (15 giờ), Long An - Vĩnh Long (17 giờ 30).

T.K

