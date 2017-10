Lượt về bán kết AFF Cup 2016: Khó xử cho ông Alfred Riedl

Thậm chí, trung vệ Hansamu cũng chính là người đã lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia ngay phút thứ 7, mở ra thế trận có lợi cho đội bóng xứ vạn đảo. Cặp trung vệ Manahati và Hansamu thực sự là ẩn số thú vị của ông Riedl, nhưng nay họ bất chợt tỏa sáng đã đẩy vị HLV này vào tình thế rất khó xử.

Manahati và Hansamu ngồi dự bị suốt 3 trận vòng bảng, vì 2 trung vệ chính của Indonesia là Fachruddin Aryanto và Rudolof Basna luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Riedl. Bất chấp cặp trung vệ chủ chốt này chơi chưa chắc an toàn, nhưng vì bản tính bảo thủ vốn có lâu nay, ông Riedl luôn tin dùng họ. Ở vòng bảng Indonesia để lọt lưới tới 7 bàn, chỉ ít hơn 1 bàn so với Campuchia, trong khi nhiều hơn gấp đôi gấp ba so với các đội còn lại bị thủng lưới.

Trước trận bán kết lượt đi với Việt Nam, ông Riedl buộc phải đưa cặp trung vệ dự bị vào thay do Fachruddin Aryanto và Rudolof Basna mỗi người đều bị dính 2 thẻ vàng ở các trận vòng bảng, nên không thể thi đấu.

Tuy nhiên, sự thế vai bất đắc dĩ này lại là chìa khóa mang lại chiến thắng của Indonesia trước Việt Nam. Hansamu góp 1 bàn, còn đồng đội Manahati góp phần khóa chặt các mũi nhọn tấn công của Việt Nam như tiền đạo Lê Công Vinh, Văn Quyết…

HLV Riedl nói: “Họ (Manahati và Hansamu) còn hơn cả sự thay thế, khi chơi quá tuyệt vời giữ vững hàng thủ Indonesia trước một đội có sức tấn công mạnh như Việt Nam”. Tuy nhiên, đến trận bán kết lượt về sắp tới đây (ngày 7.12) trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, khi cặp trung vệ chủ chốt Fachruddin Aryanto và Rudolof Basna trở lại sau án phạt, không biết ông Riedl sẽ xử trí ra sao.

Báo chí Indonesia, như tờ The Jakarta Post đặt dấu hỏi: “Lựa chọn nào sẽ thích hợp nhất?”. Báo này cũng viết, tuy Indonesia thắng 2-1 lượt đi, nhưng ở trận lượt về tại Mỹ Đình sẽ là một tuyển Việt Nam khác hẳn. Đội bóng này có sự ủng hộ của 40.000 khán giả nhà sẽ cực kỳ đáng sợ. Cho nên, để giữ tỷ số từ trận lượt đi, HLV Riedl sẽ phải chọn giải pháp ở hàng thủ đó là nghiêng về sử dụng cặp trung vệ lâu nay, hay cặp trung vệ dự bị vừa tỏa sáng một cách bất ngờ.

Sự bất nhất nơi hàng thủ của Indonesia, chắc chắn sẽ được phía Việt Nam nghiên cứu và tìm cách công phá, tờ The Jakarta Post bình luận: “Vì tuyển Việt Nam chỉ còn 1 cửa là phải tấn công và tấn công để tìm trận thắng mới đảo ngược cục diện ở lượt đi”.

Giang Lao