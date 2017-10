Dứt điểm vẫn là khâu kém nhất của đội tuyển bóng đá VN. Vì thế trong hai buổi tập vào hôm qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã ráo riết luyện bài sút cầu môn.

Khác với ngày đầu tiên phải tập ở sân Expressway sũng nước do trời mưa, hôm qua đội tuyển VN đã được tập ở các sân rất đẹp. Buổi sáng, cả đội tập ở sân phụ Rajamangala, còn buổi chiều thì tập ở sân trung tâm hữu nghị Thái - Nhật. Chơi trên thảm cỏ vừa được lu lại tươm tất, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra hài lòng. Các cầu thủ tập luyện hăng say hơn vì không lo bị chấn thương do mặt sân xấu như hôm trước.

Sau màn khởi động với HLV thể lực Dylan Kerr, toàn đội được BHL chia từng nhóm nhỏ, phối hợp với nhau, dẫn bóng và sút vào cầu môn. Các bài tập chủ yếu là các pha lên bóng tốc độ từ hai biên rồi chuyền vào trung lộ cho các cầu thủ tuyến hai lao lên dứt điểm. Các chân sút Công Vinh, Trọng Hoàng, Tấn Tài liên tục bắn trúng đích với những pha xử lý tinh tế khi đối diện với thủ môn. Thi thoảng HLV Phan Thanh Hùng nhắc nhở một vài cầu thủ thể hiện chưa thuần thục và yêu cầu họ tập trung hơn, quyết đoán hơn khi tung ra các cú sút từ những cự ly khác nhau.

Biết Myanmar thường chơi áp sát và không ngại va chạm cũng như luôn tổ chức bắt người chặt trên toàn sân, nên BHL đội tuyển VN liên tục đốc thúc cầu thủ bật nhả thật nhanh trong phạm vi hẹp, cố gắng sử dụng các đường chuyền phạm vi trung bình, kết hợp di chuyển tạo khoảng trống và đổi hướng tấn công. Ở biên trái, Quốc Anh và Đào Văn Phong luôn lật bóng chuẩn xác nên thường nhận được những cái gật đầu tán thưởng của thuyền trưởng Phan Thanh Hùng.

Phát biểu sau buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Hôm qua thời tiết mát mẻ nhờ trời mưa. Nhưng hôm nay lại nắng khó chịu quá, cầu thủ sẽ mất nhiều sức khi thi đấu. Rất may tuyển VN được sang sớm để thích nghi với thời tiết nên chúng tôi sẽ biết cách khắc phục trở ngại này. Các cầu thủ hôm nay đã thể hiện sự chuyên nghiệp khi nỗ lực hết mình trên sân tập. Với tinh thần này, chúng tôi tin toàn đội sẽ nhập cuộc một cách tốt nhất và có những cơ hội tốt trong trận đầu gặp Myanmar”.

Nguyên Sa sẵn sàng lùi về phía sau Có thông tin HLV Phan Thanh Hùng đang tính đến phương án 3 tiền vệ trung tâm nhiều kinh nghiệm là Tấn Tài - Thanh Hưng - Trọng Hoàng cho trận đầu tiên với Myanmar, vì trước đối thủ được xem là yếu hơn, VN cần gia tăng sức tấn công ở tuyến giữa. Tiền vệ trẻ Phạm Nguyên Sa, người gần đây luôn xuất hiện trong đội hình chính của tuyển VN, cho biết: “Tôi cảm thấy rất thoải mái. Đá chính hay dự bị thì đều chung mục đích phục vụ cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Những lần không được gọi lên đội tuyển U.23 trước đây là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn. Chính vì vậy, tôi rất mừng khi được BHL và các đồng đội tin cậy, hỗ trợ ở đội tuyển thời gian qua. Dù không được đá chính thức thì tôi vẫn nỗ lực tập luyện để có thể sẵn sàng ra sân bất kỳ lúc nào”. HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Nguyên Sa có đủ những tố chất tốt để đảm đương vị trí tiền vệ phòng ngự như vai trò của Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Văn Sỹ, Lê Quốc Vượng trước đây. Dù đây là lần đầu tiên khoác áo đội tuyển thi đấu ở một giải đấu quan trọng, nhưng Nguyên Sa biết cách chứng tỏ mình qua từng trận đấu, tạo nên sự an tâm cho BHL và đồng đội. Dù Nguyên Sa vẫn còn vài hạn chế như chưa nhạy trong những pha phát động tấn công nhanh, nhưng chắc chắn tôi sẽ cân nhắc sử dụng để cậu ấy thể hiện tốt vai trò của mình”.

Hơn 40 phóng viên báo chí từ VN sang tháp tùng ngày đêm cùng đội tuyển VN. Ngược lại, các buổi tập của Philippines, Myanmar và thậm chí cả chủ nhà Thái Lan có rất ít phóng viên đến đưa tin. (Q.H)

Ảnh: Khả Hòa Kiều bào đang sinh sống ở Thái Lan đã lên kế hoạch cổ vũ cho đội tuyển VN trong cả 3 trận đấu của giải. Ngoài ra, dự kiến có khoảng 1.000 CĐV sẽ từ VN sang. (Q.H) Hai đội tuyển quốc gia VN tập cạnh nhau. Đó là đội tuyển bi sắt VN do HLV Huỳnh Công Tâm dẫn dắt và đội tuyển bóng đá VN của HLV Phan Thanh Hùng, cùng tập trong khuôn viên sân Rajamangala. Các tuyển thủ bi sắt tiếc rẻ vì họ phải về nước vào ngày 23.11 nên không được xem đội tuyển thi đấu. (T.Thắng) Tổng thư ký LĐBĐ VN Ngô Lê Bằng trong vai trò trưởng đoàn tỏ ra rất cần mẫn khi ông chăm chỉ cột lại những mành lưới bị hỏng (ảnh) để giúp bóng không bay ra ngoài khi các tuyển thủ VN luyện bài sút cầu môn. (T.Thắng)

Ảnh: Khả Hòa Cung văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức trực tiếp các trận của tuyển VN tại AFF Cup vào các ngày 24.11, 27.11 (từ 17 giờ) và 30.11 (từ 19 giờ 50), có phần bình luận của các chuyên gia, dự đoán trúng thưởng cho người hâm mộ. Khán giả vào cửa tự do. (T.K) Philippines đã có thủ môn số 1 Etheridge (ảnh) khi CLB Bristol Rovers (Anh) chấp nhận cho về khoác áo đội tuyển dự AFF Cup năm nay. Hôm qua, Etheridge bay thẳng từ Anh đến Bangkok để tập trung cùng đội tuyển Philippines. Etheridge, 22 tuổi, từng chơi cho Fulham và là nhân tố quan trọng góp phần cho chiến thắng của Philippines ở AFF Cup 2010. (G.L)

Ảnh: AFP Indonesia đặt niềm tin vào cặp trung phong Irfan và Bambang. Hai tuyển thủ này cùng với Oktovianus là 3 cựu binh còn sót lại của đội tuyển dự AFF Cup 2010. HLV Nil Maizar cho biết ông kỳ vọng vào những gương mặt mới như cặp tiền vệ trẻ Andik Vermansyah, Arthur Irawan và tiền đạo gốc Hà Lan Jhon van Beukering. (T.Ng) Malaysia tiếp tục gây thất vọng, khi trận giao hữu cuối cùng với Bangladesh cũng hòa 1-1. Tuy nhiên, HLV K.Rajagobal vẫn tràn đầy sự tự tin và khẳng định các cầu thủ Malaysia hướng đến AFF Cup bằng tinh thần cao nhất, với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. (G.L)

