Mạc Hồng Quân mệt mỏi, con trai Tú 'ngựa' ra Hàng Đẫy xem bố tập

HLV Phạm Minh Đức hướng dẫn các học trò trước trận đấu ngày 27.2 Hoàng Vũ Samson (trái) bị đau nhẹ Pham Văn Thành cười hết cỡ HLV Phạm Minh Đức hướng dẫn các học trò trước trận đấu ngày 27.2Hoàng Vũ Samson (trái) bị đau nhẹPham Văn Thành cười hết cỡ Mạc Hồng Quân khá mệt mỏi sau hơn 1 giờ tập luyện Con trai của Nghiêm Xuân Tú ra sân xem bố tập Mạc Hồng Quân khá mệt mỏi sau hơn 1 giờ tập luyệnCon trai của Nghiêm Xuân Tú ra sân xem bố tập Gia đình ở Hà Nội, Nghiêm Xuân Tú cùng đội tập trung tại Quảng Ninh do đó giây phút gặp con trai trên sân cỏ ở Hà Nội là khoảnh khắc rất hạnh phúc của hai bố con Gia đình ở Hà Nội, Nghiêm Xuân Tú cùng đội tập trung tại Quảng Ninh do đó giây phút gặp con trai trên sân cỏ ở Hà Nội là khoảnh khắc rất hạnh phúc của hai bố con Mạc Hồng Quân bế con trai Nghiêm Xuân Tú Mạc Hồng Quân bế con trai Nghiêm Xuân Tú Cháu bé cũng được các đồng đội Than Quảng Ninh yêu quý Cầu thủ từng chơi cho giải nhà nghề Mỹ Dyachenko Rodion Sergey Cháu bé cũng được các đồng đội Than Quảng Ninh yêu quýCầu thủ từng chơi cho giải nhà nghề Mỹ Dyachenko Rodion Sergey