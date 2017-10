Man City chưa ký hợp đồng sang Việt Nam du đấu

(TNO) Chiều ngày 27.6, phái đoàn tiền trạm CLB Manchester City đã rời Hà Nội, kết thúc 3 ngày làm việc tại Việt Nam. Đáng lưu ý là chưa có kết luận cuối cùng về việc Man xanh có đến Hà Nội thi đấu vào ngày 27.7 hay không vì đôi bên chưa đặt bút ký vào hợp đồng.

“Khảo sát” quán phở ngon ở Hà Nội

Bà Lucia Sanchez và người quản lý của Café Giảng - một quán café ngon nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh: Chi Hường Bà Lucia Sanchez và người quản lý của Café Giảng - một quán café ngon nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh: Chi Hường

Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, bà Lucia Sanchez - Giám đốc tour du đấu và giao hữu quốc tế và bà Bethan Power - Tư vấn pháp lý CLB quả là những người rất chuyên nghiệp, không chỉ về khâu khảo sát “thực địa” mà còn về nhiều lĩnh vực quan trọng khác liên quan đến chuyến du đấu.



Mặc dù rất khắt khe và luôn đưa ra những yêu cầu rất cụ thể về từng mảng việc nhưng hai người phụ nữ đến từ Anh vẫn gây ấn tượng mạnh với phía Việt Nam bởi phong cách cởi mở, thái độ thiện chí.



Sáng 27.6, sau khi kiểm tra thêm một vài khách sạn hạng sang, bà Lucia và cộng sự cũng đã vui vẻ nhận lời mời của các cán bộ VFF, làm một vòng thăm quan Hà Nội.



Chiều cùng ngày, bà Lucia còn đưa ra đề nghị nho nhỏ là muốn được thưởng thức phở - một trong những món ăn đã được đại diện Man xanh yêu cầu phải có trong thực đơn khách sạn nếu tháng sau họ sang Việt Nam.



Xin được nói thêm, tuy là CLB giàu có nhưng khá may mắn khi các điều kiện về nơi ăn chốn ở mà Man City đưa ra dù khá nghiêm ngặt nhưng không đến nỗi quá khó nhằn.



Nếu so với CLB Arsenal từng sang Việt Nam năm 2013 (đòi hỏi khách sạn phải có view đẹp nhất Hà Nội, khu ở riêng biệt, không chung với khách vãng lai khác) thì Man City chỉ cần khách sạn 5 sao được đảm bảo an ninh an toàn tốt nhất có thể.



Cũng không có yêu cầu nào quá cao về vấn đề ẩm thực. Man City đề nghị xen kẽ bữa ăn “thuần chủng” châu Âu là những bữa ăn mang hương sắc và mùi vị VN, như phở, bánh cuốn…



Tỉ phú Khaldoon Al Mubarak sẽ được nghe về Việt Nam



Bà Lucia nói: “Chúng tôi thật sự muốn khuếch trương hình ảnh CLB tại đất nước mà bóng đá là môn thể thao được yêu thích số 1.



Chúng tôi ghi nhận sự cố gắng và nhiệt tình cao độ của phía Việt Nam trong việc đón tiếp cũng như công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và những điều kiện khác cho chuyến du đấu. Hà Nội quả là một thành phố yên bình, phong cách rất đẹp và rất khác biệt so với những nơi mà chúng tôi đã từng đi qua.



Tuy nhiên, tôi chỉ có quyền đàm phán chứ không có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng. Chuyến khảo sát 3 ngày vừa qua đã đem lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm. Nhưng tôi còn phải lập báo cáo cụ thể từng mảng việc để gửi cho chuyên gia của CLB xem xét, đóng góp ý kiến và sẽ phản hồi lại phía Việt Nam những yêu cầu (nếu có) của CLB. Sau đó, chúng tôi cũng phải có báo cáo với những lãnh đạo cao cấp nhất của Man City”.

Bà Lucia Sanchez trong lúc đi khảo sát sân Mỹ Đình hôm 26.6.2015 - Ảnh: Lê Nam Bà Lucia Sanchez trong lúc đi khảo sát sân Mỹ Đình hôm 26.6.2015 - Ảnh: Lê Nam Lãnh đạo cao cấp nhất ở đây là tỉ phú người Qatar Khaldoon Al Mubarak. Ông này mua Man xanh từ năm 2008 và biến đội bóng này trở thành CLB có tiềm lực tài chính vào loại bậc nhất giải Ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại.



Theo thông tin từ đại diện của Man xanh với ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch ngân hàng SHB, Man xanh vừa hoàn thành tổ hợp thể thao và đào tạo bóng đá trẻ hiện đại nhất nước Anh.



Việc chọn Việt Nam (cụ thể là ngân hàng SHB) làm đối tác từ tháng 7 năm ngoái và đàm phán hợp đồng để đưa Man City sang du đấu vào tháng 7 năm nay, không chỉ nhằm mục đích thương mại mà Man City còn muốn một số nước của châu Á, trong đó có Việt Nam (CLB Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng) học tập mô hình đào tạo của chính CLB mình.



Theo một quan chức VFF, về cơ bản, chuyến khảo sát diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì, đoàn tiền trạm tỏ ra rất hài lòng. Tuy nhiên, người đứng đầu VFF là chủ tịch Lê Hùng Dũng cho hay, việc thương thảo một số điều khoản liên quan đến quyền lợi thương mại đang gặp rắc rối nên hợp đồng chưa thể ký ngay.



Ông Dũng nhấn mạnh: “Cuộc thương thảo không hề dễ dàng vì bên nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi tốt nhất, cao nhất của mình. Cũng vì lẽ đó, tôi đã bày tỏ với đoàn đàm phán Man City rằng, người hâm mộ ở Việt Nam rất yêu bóng đá Anh, trong đó có CLB Man City.



Nếu thỏa thuận sớm kết thúc sẽ bảo đảm lộ trình của chuyến du đấu vào ngày 27.7. Hai mục tiêu cần phải thực hiện là: 1. Bảo đảm quyền lợi của các nhà tài trợ. 2. Trận đấu sẽ được tổ chức đúng theo kế hoạch, thỏa mãn lòng mong mỏi của khán giả và giới truyền thông. Cá nhân tôi cho rằng, việc thỏa thuận tuy không dễ dàng nhưng sẽ sớm thành công thôi!”. Lãnh đạo cao cấp nhất ở đây là tỉ phú người Qatar Khaldoon Al Mubarak. Ông này mua Man xanh từ năm 2008 và biến đội bóng này trở thành CLB có tiềm lực tài chính vào loại bậc nhất giải Ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại.Theo thông tin từ đại diện của Man xanh với ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch ngân hàng SHB, Man xanh vừa hoàn thành tổ hợp thể thao và đào tạo bóng đá trẻ hiện đại nhất nước Anh.Việc chọn Việt Nam (cụ thể là ngân hàng SHB) làm đối tác từ tháng 7 năm ngoái và đàm phán hợp đồng để đưa Man City sang du đấu vào tháng 7 năm nay, không chỉ nhằm mục đích thương mại mà Man City còn muốn một số nước của châu Á, trong đó có Việt Nam (CLB Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng) học tập mô hình đào tạo của chính CLB mình.Theo một quan chức VFF, về cơ bản, chuyến khảo sát diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì, đoàn tiền trạm tỏ ra rất hài lòng. Tuy nhiên, người đứng đầu VFF là chủ tịch Lê Hùng Dũng cho hay, việc thương thảo một số điều khoản liên quan đến quyền lợi thương mại đang gặp rắc rối nên hợp đồng chưa thể ký ngay.Ông Dũng nhấn mạnh: “Cuộc thương thảo không hề dễ dàng vì bên nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi tốt nhất, cao nhất của mình. Cũng vì lẽ đó, tôi đã bày tỏ với đoàn đàm phán Man City rằng, người hâm mộ ở Việt Nam rất yêu bóng đá Anh, trong đó có CLB Man City.Nếu thỏa thuận sớm kết thúc sẽ bảo đảm lộ trình của chuyến du đấu vào ngày 27.7. Hai mục tiêu cần phải thực hiện là: 1. Bảo đảm quyền lợi của các nhà tài trợ. 2. Trận đấu sẽ được tổ chức đúng theo kế hoạch, thỏa mãn lòng mong mỏi của khán giả và giới truyền thông. Cá nhân tôi cho rằng, việc thỏa thuận tuy không dễ dàng nhưng sẽ sớm thành công thôi!”.

Lan Phương