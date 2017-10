Man City du đấu Việt Nam: Sự thiếu ý thức và tình yêu chưa đủ lớn!

(TNO) Hơn một tháng chuẩn bị cho 3 ngày đón tiếp khách xịn Man City tiêu tốn không dưới 40 tỉ đồng, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã nhận lại những gì?

Bầu Hiển mệt mỏi với thương vụ Man City



Có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cho cuộc du đấu của “Man xanh” với chủ nhà tuyển Việt Nam diễn ra trong vội vã và cập rập.

CĐV đón Man City tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Lê Nam CĐV đón Man City tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Lê Nam Cái chính là việc nhà á quân giải Ngoại hạng Anh quyết định hủy chuyến du đấu ở Indonesia (do lệnh cấm vận của FIFA) đã giúp cho bầu Hiển nảy sinh ý định đưa họ sang Hà Nội lấy tiếng. Sự kiện này hợp lý hơn khi bầu Hiển tiết lộ một năm qua, SHB có hợp tác phát hành thẻ tín dụng đồng thương hiệu với Man City và xem họ như một đối tác làm ăn chứ không hẳn là mời sang thi đấu để kiếm tiền.



Một ngày sau khi Man City đặt chân đến Hà Nội, tức là khi trận đấu chưa diễn ra, chúng tôi chú ý đến sự trải lòng của bầu Hiển một cách rất chân thật: “Tôi nghĩ Việt Nam không ít doanh nghiệp tâm huyết, đủ khả năng mang những CLB nổi tiếng sang du đấu ở ta, nhưng chúng ta vẫn còn quá nhiều rào cản. Dư luận chưa chia sẻ, truyền thông vẫn chưa thấu hiểu nỗ lực của chúng tôi. VFF dù cố gắng nhưng vai trò chủ đạo vẫn còn chưa rõ nét. Công tác đón tiếp, các hoạt động xã hội chưa phối hợp chặt chẽ.



Bầu Hiển (phải) bắt tay động viên HLV Miura - Ảnh: Minh Tú Bầu Hiển (phải) bắt tay động viên HLV Miura - Ảnh: Minh Tú Có thể hiểu sự mệt mỏi của bầu Hiển là ông quá đơn độc trong cuộc vui chung này, dù rằng ông đã không tiếc tiền mời cho kỳ được một đại gia của bóng đá Anh mà ông biết chắc khó hấp dẫn bằng các tên tuổi M.U, Arsenal, Liverpool, Chelsea.



Ngoài khoản tiền lót tay cho các ngôi sao đẳng cấp thế giới ra sân Mỹ Đình, các ông bầu đều dựa vào mối quan hệ riêng của mình mà không cần nhiều đến vai trò của VFF.



Nếu như bầu Đức từng dễ dàng mời Arsenal sang đá giao hữu với tuyển Việt Nam là một phần trong hợp đồng ràng buộc khi phối hợp đào tạo cầu thủ trẻ từ lâu thì bầu Hiển có bước đi hơi ngược lại. Việc bầu Hiển bỏ tiền tỉ mời một CLB ít nổi tiếng với đại đa số người xem bóng đá Việt Nam không phải vì ông thừa tiền hay muốn chơi ngông. Vấn đề là ông đã hợp tác phát hành thẻ tín dụng SHB và sự kiện này như một bước rút ngắn hơn quá trình mời gọi xây dựng Học viện bóng đá như kiểu của bầu Đức trong tương lai.



Raheem Sterling - cầu thủ bị cho là người khó gần khi luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị - Ảnh: Đỗ Hải Raheem Sterling - cầu thủ bị cho là người khó gần khi luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị - Ảnh: Đỗ Hải

Trong quá trình Man City tham gia các hoạt động “ngoại khóa” ở Hà Nội, các trang tin thể thao tràn ngập hình ảnh lẫn thông tin về ấn tượng không mấy tốt đẹp về các ngôi sao đến từ nước Anh. Một cái clip vu vơ của ai đó năn nỉ những cầu thủ Man City hãy nói câu “Xin chào Việt Nam” (không rõ để làm gì) bên trong khách sạn bỗng dưng trở thành đề tài khẳng định các vị khách không thân thiện.



Thêm vào đó, việc ban tổ chức không bảo đảm an ninh, an toàn cho các cầu thủ Man City khiến cho trận đá bóng vui với trẻ em làng SOS Hà Nội đã không thể diễn ra không phải lỗi do khách không muốn để nói họ thiếu nhiệt tình.



Thực tế phái đoàn Man City luôn thể hiện sự nồng nhiệt của họ đúng lúc, đúng chỗ và chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Ví như cả đội Man City hào hứng vỗ tay ca hát khi bầu Hiển thổi nến mừng sinh nhật tiền vệ Fernando và hậu vệ Gael Clichy. Rồi cũng chính các vệ sĩ của Man City sẵn sàng ngăn cản bầu Hiển và bạn bè muốn vào phòng ăn của cầu thủ mà ông dùng từ “lạnh lùng xua đuổi” vì không muốn bị làm phiền.



Cho nên sự phán xét có phần cay nghiệt của cộng đồng mạng xã hội qua một số sự việc phiến diện như mồi lửa ảo dẫn đến ngọn lửa thật từ một CĐV nói giọng Bắc cắc cớ đốt một xấp vé “nổi tiếng” trên cả báo Anh.



May mắn cho các nhà tổ chức là sức chứa 40.000 khán giả của sân Mỹ Đình không có quá nhiều khoảng trống lạnh lẽo. Thế nhưng phải thừa nhận Man City không hấp dẫn đông đảo CĐV Việt Nam thực tế xuất phát từ việc fan của họ quá ít. Ngay trước khi đội khách đến Việt Nam, một Hội CĐV Man City mới ra đời vội vã với gần 200 người. Nó khác hẳn với người yêu Arsenal lấp đầy sân Mỹ Đình hai năm trước nhờ một lực lượng fans hàng chục ngàn người cộng với công tác tổ chức quy củ, chuyên nghiệp giúp cho sự kiện ấy đúng nghĩa những ngày hội.

Cầu thủ 2 đội chờ đợi mỏi mệt dưới sân trong lúc ban tổ chức mải mê với những bài diễn văn dài lê thê - Ảnh: Minh Tú Cầu thủ 2 đội chờ đợi mỏi mệt dưới sân trong lúc ban tổ chức mải mê với những bài diễn văn dài lê thê - Ảnh: Minh Tú Chính vì tình yêu Man City của giới hâm mộ bóng đá lẫn sự thiếu ý thức của một số bộ phận đã làm cho cuộc đón tiếp khách sang đôi khi trở thành trò giễu cợt không đáng có. Không có nhiều chuyện đáng bàn về chuyên môn trong một cuộc đối đầu chênh lệch đẳng cấp mà đội khách dễ dàng đè bẹp đội tuyển Việt Nam đến 8-1.



Tuy nhiên, điều làm các nhà tổ chức rầu rĩ hơn chính là khi rất nhiều tờ báo ở Anh đã nhấn mạnh mô tả sự việc các giới chức chủ nhà trên sân Mỹ Đình không hiểu thích đọc diễn văn kiểu gì kéo dài đến hơn 15 phút mới cho bóng lăn. Bên cạnh đó, màn tặng hoa tốn kém và mất thời gian cũng là chủ đề cười cợt của báo chí nước ngoài vì cái kiểu trọng hình thức không giống ai.



Thiên Thanh