Mặt sân Mỹ Đình xuống cấp trước vòng loại World Cup

Ngày 24.7, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Khánh Hải đã được Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn báo cáo về việc VFF sẽ lên kế hoạch tổ chức 4 trận đấu trên sân nhà của đội tuyển VN tại Mỹ Đình.

Đó là trận gặp Malaysia vào ngày 10.10, gặp UAE ngày 14.11, gặp Thái Lan ngày 19.11 và gặp Indonesia ngày 4.6.2020. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF tỏ ra rất lo lắng vì hiện tại tình trạng mặt sân không được tốt. Ông Trần Quốc Tuấn cho hay: “Quả tình chúng tôi cảm thấy rất bất an. VFF sẽ làm công văn khẩn gửi Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT, bày tỏ nguyện vọng có sự hỗ trợ của cấp trên để mặt sân Mỹ Đình sớm được cải tạo. VFF mong muốn Bộ VH-TT-DL sớm có sự chỉ đạo đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, để trước trận đấu đầu tiên trên sân nhà của VN vào tháng 10, sân Mỹ Đình phải đạt trạng thái hoàn hảo.

Cùng ngày, phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc khảo sát sân Mỹ Đình và nhận thấy mặt sân không được tốt như thời điểm tổ chức vòng loại giải U.23 châu Á hồi tháng 3 năm nay. Do thời tiết Hà Nội trong các tháng hè rất khắc nghiệt, nắng nóng 41 độ C kéo dài rất nhiều ngày khiến cỏ bị vàng úa, xác xơ nhiều chỗ. Nhìn tổng thể khắp mặt sân, cỏ trơ trụi, không đồng đều, có một số vết lồi lõm, không được phẳng phiu. Ở khu vực 16 m 50 hai cầu môn, có chỗ thậm chí do cỏ bị chết nên để lộ nền đất loang lổ. Thời gian qua sân Mỹ Đình không tổ chức một trận đấu nào nên ngoài tác động về mặt khách quan là thời tiết thì không thể đổ lỗi cho việc vì có cầu thủ chạy nhiều trên sân nên mặt cỏ bị hỏng.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, phải chăng khu liên hợp không chăm sóc định kỳ, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Sự quan ngại của VFF là hoàn toàn có cơ sở vì nếu thi đấu trên mặt sân xấu như vậy, chất lượng trận đấu sẽ bị ảnh hưởng lớn, bóng sẽ không nảy và đặc biệt dễ dẫn tới chấn thương cho cầu thủ. Quan trọng là khi đi kiểm tra nếu sân xấu, AFC sẽ không đồng ý cho VN tổ chức các trận đấu trên sân nhà vòng loại World Cup tại Mỹ Đình.