Máy bay trục trặc, tuyển futsal Việt Nam đến Argentina trễ

Đó là hành trình dài, với tổng thời gian di chuyển, chờ đợi và cả kẹt… máy bay là 27 giờ đồng hồ. Sau khi bay từ Granada đến Madrid để bay đến Buenos Aires, máy bay chở đội bất ngờ gặp trục trặc không cất cánh được.

Sự cố này khiến tuyển futsal Việt Nam đã phải căng thẳng chịu trận tại chỗ hơn 2 tiếng. Tổng cộng đoàn mất 15 tiếng để bay từ châu Âu qua Nam Mỹ.

Hạ cánh xuống sân bay tại Buenos Aires lúc 20 giờ ngày 29.8 (giờ Việt Nam), đội có thêm 4 tiếng di chuyển bằng xe buýt đến thành phố Rosario, nơi đặt đại bản doanh của CLB lừng danh Newell’s Old Boys.

Quãng đường di chuyển dài, cộng thêm thời tiết khá lạnh xấp xỉ 10 độ C và chênh lệch múi giờ khiến cả đội khá mệt mỏi (thời gian tại đây chậm hơn 5 tiếng so với Tây Ban Nha và 10 tiếng so với Việt Nam).

Thêm khó khăn nữa trong ngày đầu tiên tại Argentina là ăn uống. Do mới sang chưa thu xếp được bếp núc nên tuyển futsal Việt Nam phải ăn tạm đồ ăn do đầu bếp của CLB Newell’s Old Boys nấu.

Sự khác biệt về hương vị khiến cả đội hơi khó ăn. Tuy nhiên, rất sớm sau đó mọi người sẽ lại được hưởng hương vị nước mắm thân thương khi chị nuôi Võ Thị Bông xắn tay áo “tiếp quản” khu bếp riêng.

Được biết, Liên đoàn bóng đá Argentina đã hỗ trợ thu xếp một khách sạn trong thành phố Rosario để đoàn Việt Nam trú ngụ. Đội sẽ tạm nghỉ tại đây, tập luyện tại CLB Newell’s Old Boys trước khi có 2 trận giao hữu vào ngày 31.8 và 3.9 (giờ địa phương).

Cụ thể, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu với tuyển futsal Argentina vào lúc 21 giờ ngày 31.8, tức là 7 giờ sáng ngày 1.9 theo giờ Việt Nam.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những chuẩn bị và diễn tiến của trận đấu này.

