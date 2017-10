Messi xứ vạn đảo: 'Tôi hy vọng sẽ hạ Công Phượng vào ngày mai'

'Các cầu thủ trẻ nên làm quen với việc tập nặng' Liên quan đến chấn thương của cầu thủ U.23 Việt Nam, HLV Miura cho biết: "Giáo án của tôi dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp, trong khi đó các cầu thủ U.23 Việt Nam còn rất trẻ. Có thể đây là nguyên nhân dẫn tới các chấn thương. Tuy nhiên, họ nên làm quen với những bài tập này". Ông Miura cũng khẳng định mình không thể giải thích lý do U.23 Việt Nam gặp nhiều ca chấn thương tới vậy. "Mỗi ca chấn thương rõ ràng là điều không mong muốn. Theo kinh nghiệm của tôi có thể điều này là do thể lực của các cầu thủ không đủ đáp ứng, hoặc do giáo án quá nặng", nhà cầm quân người Nhật xác nhận. 2 trường hợp chấn thương hiện nay rất được quan tâm là Xuân Trường và Hồ Tuấn Tài, HLV Miura cho rằng việc 2 cầu thủ trẻ này đang có nguy cơ không thể tham dự vòng loại U.23 châu Á sắp tới không hẳn là do vấn đề thể lực. "Trường hợp Xuân Trường, anh ta đã chấn thương từ khi còn ở CLB. Còn với Tuấn Tài, tiền đạo này có thể lực khá tốt, việc chấn thương đến từ một pha dứt điểm. Có thể tình huống đó Tài thực hiện sai kỹ thuật nên gặp chấn thương, hoàn toàn không liên quan tới thể lực hay giáo án quá nặng", HLV Miura nói.