 Michal Nguyễn sẵn sàng khoác áo tuyển VN

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong đợt tập trung vào ngày 23.1 tới đây, đội tuyển VN sẽ có sự đóng góp của Michal Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều đang giữ vị trí trụ cột của CLB Banik Most - CH Czech.

Hôm qua, thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã được tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Nguyễn. Trong bản nhận xét của CLB này, chân dung của Nguyễn được phác họa như sau: cao 1 m 86, nặng 80 kg. Chơi tốt ở những vị trí trung vệ và tiền vệ. Kỹ thuật tốt, thể lực tốt, đá phạt tốt, khả năng không chiến tốt. 6 tuổi, Nguyễn được đào tạo tại CLB Litvinov năm 1995 và một năm sau đó được nằm trong top cầu thủ tài năng (từ U.8 - U.22) của Học viện Bóng đá FK Teplice. Từ năm 2001, Nguyễn gia nhập đội U.13 Banik Most và cùng với CLB này đoạt vị trí thứ 3 tại giải U.14 Championship của CH Czech, còn bản thân giành giải thưởng cầu thủ kiến tạo cơ hội xuất sắc nhất giải. Nguyễn khoác áo U.19 Banik Most khi mới 15 tuổi. Năm 2007, Nguyễn được đeo băng đội trưởng và đoạt chức vô địch U.19 CH Czech. Năm 2009, Nguyễn chính thức ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội 1 CLB Banik Most và mùa giải 2012, Nguyễn thi đấu 31 trận tại giải hạng 2 CH Czech, ghi 5 bàn thắng, 11 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công”.



Michal Nguyễn sắp được khoác áo tuyển VN - Ảnh: Phạm Hùng

Cũng trong ngày hôm qua, chúng tôi đã liên lạc sang CH Czech với mong muốn được trao đổi với gia đình anh. Tuy nhiên, bố của Nguyễn - ông Nguyễn Thích (quê gốc Nghệ An, 57 tuổi, lấy vợ người Czech) đã ủy quyền cho người đại diện để phát ngôn với báo chí VN. Ông Phạm Hùng, thành viên của Công ty bóng đá chuyên nghiệp (một công ty được kết hợp bởi 3 nước Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, không kinh doanh mà chuyên lo những công việc liên quan đến thi đấu của nhiều cầu thủ tại châu Âu và hiện đang phụ trách 20 cầu thủ trong đó có Michal Nguyễn) đã giới thiệu khá kỹ về anh, không chỉ ở kỹ năng chơi bóng. Nguyễn sinh ra trong gia đình có 3 chị em, hai chị đang làm HLV quần vợt tại Mỹ. Hợp đồng của Nguyễn có thời hạn đến hết năm 2013 và hiện tại nhiều CLB hạng 1 của Czech đã ngỏ lời mời nhưng Nguyễn chưa nhận lời vì anh muốn sau này sang Pháp hoặc Hà Lan thi đấu. Cách đây 8 tháng, nhân một lần trò chuyện với ông Mai Đức Chung, bố của Nguyễn và cá nhân anh đã rất muốn về VN. Nguyễn rất tự tin với trình độ của mình nhưng lại lo ngại chưa có được quốc tịch VN và sau mấy tháng qua cùng bố mẹ lo liệu thủ tục, mới đây thôi, Nguyễn đã được cầm trên tay hộ chiếu VN (Nguyễn vẫn giữ quốc tịch Czech).

“Tôi cảm nhận được nhiệt huyết và tình yêu VN của gia đình Nguyễn. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về bóng đá VN. Nguyễn tỏ ra rất phấn chấn nếu được khoác áo đội tuyển VN. Một lần, Nguyễn nói với tôi rằng, để có mặt ở đội tuyển không phải là điều đơn giản nhưng Nguyễn sẽ cố hết sức nếu được Liên đoàn Bóng đá VN tạo cơ hội”, ông Hùng nói. “VFF đã gửi thư mời Nguyễn một cách trân trọng và cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn sẵn sàng rộng mở với những tài năng xa xứ. Hiện tại, VFF đang đợi hồi âm từ CLB”, ông Trương Hải Tùng - Trưởng ban Các đội tuyển quốc gia và đào tạo trẻ VFF cho biết.

Ông Hùng nói ngay: “Ngày 11.1, CLB đã họp bàn về chuyện của Nguyễn. Tôi xin khẳng định không phải 100% mà… 200% là CLB chấp nhận cho trường hợp ngoại lệ này của CLB. Tuy nhiên, CLB cũng nói rõ những khó khăn nếu Nguyễn về VN thi đấu, bởi trong vài tháng sắp tới, CLB còn một số giải đấu. CLB sẽ tìm người tạm trám chỗ Nguyễn và có thể sẽ không trả lương cho Nguyễn thời gian vắng mặt. Nhưng Nguyễn khẳng định sẵn sàng bị cắt lương để được về VN. Thậm chí, ở lần đầu tiên về quê cha này, Nguyễn sẽ tự lo tiền vé máy bay. Trong đời sống hằng ngày, anh là mẫu thanh niên có ý chí, nghị lực và tư cách đạo đức rất tốt. Nguyễn đang giữ băng đội trưởng đội trẻ của CLB, và nhiều lần thi đấu giao hữu ở Thụy Sĩ, Đức, Nguyễn được bà con VN chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi cũng như gia đình Nguyễn hy vọng anh sẽ hòa nhập được với đội tuyển VN dù anh không biết nói tiếng Việt. Năm 2012, đội U.22 VN cũng có được sự cống hiến của cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân. Hiện tại, cộng đồng người Việt tại châu Âu có rất nhiều tài năng bóng đá. Nếu phía VN có sự trọng dụng thì tôi tin rằng, đội tuyển VN sẽ mạnh lên bằng chính chất xám của con người Việt dù họ sống rất xa quê hương”, ông Hùng chia sẻ.

Lan Phương

