Michal Nguyễn: Tôi tin sẽ được đá chính cho đội tuyển Việt Nam

Michal Nguyễn cao 1m86, nặng 80 kg. Chơi tốt ở những vị trí trung vệ và tiền vệ (phải, trung tâm, trái). Kỹ thuật tốt, thể lực tốt, đá phạt tốt, khả năng không chiến tốt. 6 tuổi, Nguyễn được đào tạo tại CLB Litvinov năm 1995 và một năm sau đó được nằm trong top cầu thủ tài năng (từ U.8 - U.22) của học viện bóng đá FK Teplice. Bắt đầu từ năm 2001, Nguyễn ra nhập đội U.13 Banik Most và cùng với CLB này đoạt vị trí thứ 3 tại giải U14 Championship của CH Séc, còn bản thân dành giải thưởng cầu thủ kiến tạo cơ hội xuất sắc nhất giải. Nguyễn khoác áo U.19 Banik Most khi mới chỉ 15 tuổi. Năm 2007, Nguyễn được đeo băng đội trưởng và đoạt chức vô địch U.19 CH Czech. Năm 2009, Nguyễn chính thức ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội 1 CLB Banik Most và mùa giải 2012, Nguyễn thi đấu 31 trận tại giải hạng 2 CH Czech, ghi 5 bàn thắng, 11 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.