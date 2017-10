Miura từ chối, chủ tịch Than Quảng Ninh sẵn sàng làm HLV trưởng

Chiều nay, 15.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh đã chính thức xác nhận HLV Miura từ chối vai trò giám đốc kỹ thuật cho CLB đất mỏ.

"HLV Miura đã ngỏ lời muốn giới thiệu cho tôi một HLV khác, theo ông ấy là tài năng hơn ông ấy để về làm giám đốc kỹ thuật cho Than Quảng Ninh. Nhưng chúng tôi chỉ thật sự tin tưởng, tín nhiệm, yêu mến ông Miura thôi. Tôi rất tiếc không được làm việc cùng ông Miura. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của ông ấy", Chủ tịch Phạm Thanh Hùng nói.

Chủ tịch Than Quảng Ninh cũng nhắc lại vụ đàm phán với HLV người Nhật Bản, rằng cả hai bên rất quý mến lẫn nhau và nhiều lần cùng làm việc hiệu quả. Nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam cũng không xa lạ với nhiều cầu thủ của Than Quảng Ninh. Đó là một trong những lý do mà ông Hùng muốn ông Miura trở lại Việt Nam.

Mức lương mà chủ tịch đội bóng đất mỏ dự định trả cho ông Miura nếu đồng ý nhận chức cũng tương đương với mức lương mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả (khoảng 10.000 USD/tháng).

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng (bìa phải) sẵn sàng làm thuyền trưởng thay HLV Phạm Như Thuần khi cần thiết - Ảnh: Minh Tú Chủ tịch Phạm Thanh Hùng (bìa phải) sẵn sàng làm thuyền trưởng thay HLV Phạm Như Thuần khi cần thiết - Ảnh: Minh Tú

Về chiếc ghế giám đốc kỹ thuật vẫn đang khuyết ở CLB này, ông Phạm Thanh Hùng cho hay trước mắt sẽ không tìm kiếm ai cả. “Tôi và HLV Phạm Như Thuần vẫn cùng nhau dẫn dắt CLB ở V-League 2016. Nếu trận nào, anh Như Thuần "đuối" quá, tôi sẽ cầm quân giúp. Chủ tịch cũng sẽ làm HLV trưởng như thường”, ông Phạm Thanh Hùng vui vẻ.

Thực tế, ông Phạm Thanh Hùng đã có lần đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng giúp Than Quảng Ninh thắng SHB.Đà Nẵng 1-0 tại vòng 16 V-League 2015, khi HLV Đinh Cao Nghĩa rút lui.

“Chúng tôi nghĩ Than Quảng Ninh vẫn sẽ cố gắng tốt nhất trong mùa giải năm nay. Nhưng tôi cũng rất tiếc khi không thể cùng ông Miura hợp tác về bóng đá và cùng phát triển du lịch Quảng Ninh - Nhật Bản như kỳ vọng”, ông Hùng tiếc nuối.

