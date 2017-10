Miura và Riedl đặt mục tiêu chiến thắng trận mở màn AFF Cup

(TNO) Trong cuộc họp báo trước trận mở màn bảng A AFF Cup 2014 (19 giờ, 22.11 - giờ VN), cả HLV Toshiya Miura của đội chủ nhà Việt Nam và Afred Riedl của Indonesia đều quả quyết rằng họ đều hướng tới một chiến thắng để tạo đà cho chặng đường tiếp theo.

HLV Toshiya Miura của tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Tại buổi họp báo chiều nay, chúng tôi đặt câu hỏi với HLV Miura: “Ông đã từng tận mắt xem Indonesia đấu giao hữu với Syria cách đây vài ngày. Ông thấy học trò của HLV Riedl đáng sợ chứ?”.

Ông Miura trả lời: “Tôi đã sang tận Jakarta để xem Indonesia thi đấu. Họ sở hữu 2, 3 cầu thủ thực sự mạnh. Màn trình diễn của Indonesia khá ấn tượng. Vì thế, tôi nghĩ rằng, cuộc đối đầu với đối thủ đáng gớm như Indonesia ở ngay trận ra quân sẽ là một thử thách rất lớn. Nhưng tôi không cảm thấy quá lo lắng bởi tuyển Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng”.

Ông Miura nói tiếp: “Các nhà báo hỏi tôi có chịu áp lực nào không? Không! Tôi cảm thấy vui mừng vì lần đầu tiên được dẫn dắt một đội tuyển thi đấu tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tôi tin rằng, đến thời điểm này, các cầu thủ của tôi đã lĩnh hội được hết những gì mà tôi muốn truyền tải. Điều đặc biệt là giải đấu này, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, vì vậy phải tận dụng tối đa lợi thế này và tôi mong các cầu thủ không lặp những sai lầm.

Toàn đội đã sẵn sàng để chinh phục AFF Cup 2014, các cầu thủ đều tỏ rõ tham vọng. Tôi hy vọng khán giả sẽ tới sân đông hơn nữa vì đó là nguồn động viên cực kỳ to lớn cho các cầu thủ trên sân".

HLV Miura một lần nữa nhấn mạnh: “Trận đấu đầu tiên của bất kỳ giải đấu nào cũng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì thế, tuyển Việt Nam mong chờ một kết quả khả quan và tốt nhất là một chiến thắng”.



HLV trưởng đội tuyển Indonesia Alfred Riedl - Ảnh: Khả Hòa

Chúng tôi hỏi HLV Riedl: “Thưa ông, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông dẫn dắt so với tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại, có điểm gì khác nhau?”. Ông Riedl nói: “À, khác đầu tiên là… HLV khác nhau. Bây giờ, đội các bạn được dẫn dắt bởi HLV người Nhật. Còn xưa kia là một ông người Áo (cười). Hai ông thầy thì dĩ nhiên, hai lối chơi phải khác nhau rồi.

Nói vui vậy thôi, khi quan sát đội Việt Nam thi đấu một số trận gần đây, tôi vẫn thấy xuất hiện những học trò cũ của mình, chẳng hạn như Công Vinh. Anh ta đã chơi cho tuyển được 12 năm rồi thì phải và Vinh vẫn là cầu thủ có chất lượng. Một số cầu thủ mới của Việt Nam, tôi cũng đánh giá rất cao. Ví dụ như Văn Quyết hay Thành Lương”.

Ông Riedl lại có sự so sánh khác: “Tôi được biết, Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá dài hơi so với các đội khác cùng bảng A. Vì nhiều lý do khác nhau mà đội Indonesia mới tập trung gần đây để chuẩn bị cho AFF Cup. Nhiều cầu thủ bận thi đấu cho CLB của mình. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Nhưng không có gì ngăn cản được chúng tôi tìm đến chiến thắng”.

HLV Riedl quả quyết: “Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi không hạ thấp mục tiêu chiến thắng. Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã bổ nhiệm tôi làm HLV trưởng với mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, tôi không quan tâm lắm đến mục tiêu này mà sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Đội nào cũng muốn vô địch nhưng chỉ có 2 đội lọt vào chung kết mà thôi. Tôi muốn có tên của Indonesia ở trận đấu cuối cùng này.

Hãy nên nhớ rằng, tôi có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á và càng có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam. Cổ động viên sân Mỹ Đình sẽ rất đông, áp lực trên khán đài sẽ rất lớn. Nhưng có hề gì! Chúng tôi biết phải làm gì!”.

Lan Phương - Quang Huy

