Mở màn V-League 2017: 'Trọng tài đã cướp của Than Quảng Ninh một chiến thắng'

"Tôi sẽ nói với các cầu thủ về niềm tin" HLV Phan Thanh Hùng cho hay, trận đấu chiều 7.1, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh không ghi bàn, vì những lý do khách quan. “Nghiêm Xuân Tú bị cảm lạnh. Quân thì sẽ cần cố gắng nhiều hơn. Bóng đá có lúc này lúc khác, không thể lúc nào phong độ cũng tốt”. Vòng tới, Than Quảng Ninh gặp CLB TP.HCM, theo ông Phan Thanh Hùng đây sẽ là ẩn số, khi CLB mà Công Vinh là quyền chủ tịch có đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, chốt lại, điều quan trọng nhất lúc này, ông Phan Thanh Hùng muốn các học trò của mình không được mất niềm tin. Ông bộc bạch: “Một trận đấu không thể nói lên được điều gì, một trận thua với chúng tôi cũng không sao. Hôm nay tôi hài lòng về các học trò, các em chơi rất hay, rất cảm xúc, máu lửa. Nhiệm vụ của tôi và các thành viên trong ban huấn luyện là không thể để các cầu thủ mất niềm tin. Như những lần trước, kết thúc trận đấu tôi sẽ nói với các em về niềm tin. Phải tin tưởng, cố gắng hơn ở những lần sau. Điều đó rất quan trọng”.