Mở rộng điều tra vụ bán độ bóng đá

Vì sao nhóm bán độ chọn trận gặp Than Quảng Ninh ? Theo tiết lộ của lãnh đạo đội Đồng Nai, sở dĩ nhóm 6 cầu thủ vừa bị bắt đã “bắt tay” với nhau làm độ trận đấu với Than Quảng Ninh vì nhiều người trong số họ, đặc biệt là ở hàng thủ biết rằng sẽ được đá chính nên đã sắp đặt trước một âm mưu. Trước trận đấu này, Đồng Nai cùng lúc chịu đến 3 tổn thất lớn ở hàng thủ là cặp trung vệ chính thức Thiago (4, thẻ đỏ trận gặp SLNA) - Thanh Tuấn (88, 3 thẻ vàng) phải nghỉ. Cầu thủ thường xuyên vào thay thế cho 2 trung vệ này là Phồng Quang Trung (21) cũng vắng mặt vì 3 thẻ vàng.

Đội Đồng Nai sững sờ khi chứng kiến nhiều trò hề trên sân cỏ - Ảnh: Khả Hòa Một gương mặt dự bị khác có thể thay thế là Nguyễn Thanh Hà (2) bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập trước khi ra Quảng Ninh, nên HLV Trần Bình Sự chỉ còn trong tay các hậu vệ Long Giang, Thế Sơn, Niệm Tiến, buộc lòng xếp họ đá hết. Chính nhóm cầu thủ này cùng với tiền vệ phòng ngự Phạm Hữu Phát đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ bán độ. Hơn nữa đây là trận đấu mà dư luận không chú ý ở vòng 21 V-League do cả đội đã an toàn trụ hạng và cũng không có động lực để vươn lên, nên trận này là thời cơ quá tốt. Ngoài ra cần lưu ý ở lượt đi ngay trên sân nhà, đội Đồng Nai từng thua Than Quảng Ninh 1-3 nên nếu có dàn xếp thua trận lượt về này trên sân khách cũng chẳng bị mang tiếng gì, vì vậy bọn cá độ đã lợi dụng ngay với nhóm bán độ để thao túng. Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc điều hành CLB Đồng Nai thừa nhận: “Tình thế phải xếp những cầu thủ này thi đấu ở trận gặp Than Quảng Ninh là không còn chọn lựa khác, chứ thật tâm cả tôi lẫn HLV Trần Bình Sự đều không muốn sử dụng số cầu thủ này vì nhiều lý do, như không có tinh thần tập luyện tốt trước đó và cũng không chứng tỏ được phong độ cũng như khao khát vươn lên. Thế nên chỉ sau 20 phút, chúng tôi đã nhận ra những vụng về, lúng túng khó hiểu của nhóm cầu thủ này và đã có điều chỉnh, nhưng cũng chỉ kéo một tiền vệ biên lùi về đá hậu vệ thôi chứ đâu còn hậu vệ nào khác để thay thế. Cú sốc đau đớn này là bài học thấm thía cho chúng tôi trong việc mua sắm cầu thủ ở mùa tới. Ngoài chuyện chuyên môn ra cũng cần phải tính đến việc chọn lựa những cầu thủ có xuất thân tốt, không tì vết, không từng tham gia những CLB tai tiếng để bổ sung bên cạnh việc ưu tiên nguồn đào tạo tại chỗ. Có vậy mới không lặp lại sai lầm”. T.K