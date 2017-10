Mổ xẻ hợp đồng chuyển nhượng Công Vinh

Đầu tháng 8.2008, trước khi Lê Công Vinh (ảnh) hết hạn hợp đồng 5 năm với CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), lãnh đạo CLB Hà Nội T&T đã có công văn đề nghị được “mua” lại Công Vinh.

Ngay sau khi mùa giải năm đó kết thúc, hai CLB đã ngồi lại với nhau để đàm phán và theo ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành SLNA: “Vì thời gian làm việc cho SLNA đã hết nên Vinh trở thành cầu thủ tự do và CLB không thể giữ chân Vinh. Trên thực tế, Vinh chỉ ký hợp đồng với SLNA trong 5 năm nhưng luật của chúng tôi là tùy theo chất lượng của cầu thủ để tính thời hạn hợp đồng theo dạng không chính thức lúc đàm phán với đối tác. Vinh được xem như có hợp đồng 10 năm và Hà Nội T&T trả 300 triệu đồng, tương đương với 30 triệu đồng/năm - tiền bồi hoàn công đào tạo Vinh”. Đó là khoản SLNA được nhận, còn tiền lót tay cho Công Vinh gấp nhiều lần con số đó - khoảng 6,7 tỉ đồng. Số tiền này được coi là “khủng” vào thời điểm giữa tháng 10.2008 - khi Vinh quyết định ký vào bản hợp đồng với CLB mới.

Sở dĩ CLB của bầu Hiển quyết định chi bạo như vậy bởi năm đó, phong độ của Vinh rất tốt và anh được khá nhiều CLB mời chào, trong đó có Thể Công. Nhưng Thể Công chỉ chịu trả phân nửa số tiền nói trên và đã thất bại khi ngồi vào bàn đàm phán với Vinh. Cũng do Vinh thuộc hàng sao nên Hà Nội T&T đồng ý chuyển khoản một lần toàn bộ số tiền 6,7 tỉ đồng (các cầu thủ khác khi về CLB này, tiền được chuyển thành 2 hoặc 3 lần). Vì không phải chi cho môi giới do tự liên hệ trực tiếp với SLNA và Công Vinh nên Hà Nội T&T cũng đóng thuế luôn cho anh khoản tiền chuyển nhượng này. Riêng mức lương khoảng 45 triệu đồng/tháng, Vinh phải tự đóng thuế. So với Vinh thì đồng đội cũ của anh ở SLNA là thủ môn Dương Hồng Sơn về Hà Nội T&T (năm 2007) với tiền lót tay chỉ 2 tỉ đồng.

Hợp đồng giữa Vinh và Hà Nội T&T có giá trị trong 3 năm, đến hết năm 2011. Một lãnh đạo CLB cho hay nếu Vinh tìm lại phong độ ổn định sau chấn thương thì sẽ được tiếp tục tái ký hợp đồng với giá cao hơn nhiều so với giá cũ khi mùa giải này kết thúc.

Lan Phương