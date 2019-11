Mời bạn đọc tham dự cuộc thi dự đoán: Bay cùng U.22 Việt Nam đến Philippines

Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ khởi đầu bằng trận gặp U.22 Brunei mang theo nhiều hy vọng lọt sâu vào giải, thậm chí có cơ hội lớn giành ngôi vô địch sau đúng 60 năm chờ đợi (kể từ khi vô địch SEAP Games 1959). Để đồng hành, động viên và cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến ngôi vị cao nhất này, Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức Cuộc thi dự đoán giai đoạn 2 “Bay cùng đội tuyển Việt Nam” đến SEA Games.

Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty CP TMĐT Vận Thông (VATO.EC) tổ chức sẽ chính thức bắt đầu từ hôm nay 22.11 đến ngày 3.12 chia làm 2 đợt. Mỗi đợt sẽ chọn 5 độc giả may mắn trúng giải đi Philippines và 20 độc giả xếp sau đó nhận giải thưởng mỗi giải 500.000 đồng. Đợt 1 sẽ tập trung dự đoán trận đấu của U.22 Việt Nam tại SEA Games gặp Indonesia ngày 1.12 và đợt 2 là trận U.22 Việt Nam gặp Singapore ngày 3.12. Tổng cộng sẽ có 10 độc giả Báo Thanh Niên bay sang Philippines xem các trận bán kết vào ngày 7.12 tới để hòa mình vào không khí cổ vũ cho SEA Games 30 . Ngoài ra, còn 40 độc giả may mắn khác sẽ nhận giải 500.000 đồng/người.