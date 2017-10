Mới lạ U.21

22 đội thi đấu vòng loại U.21 Bảng A: Do Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An làm bảng trưởng gồm 4 đội: Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh. Bảng B: Do Công ty cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam làm bảng trưởng gồm 4 đội: QNK Quảng Nam, XM The Vissai Ninh Bình, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng. Bảng C: Do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai làm bảng trưởng gồm 5 đội: Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Định, Đắk Lắk. Bảng D: Do Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa làm bảng trưởng gồm 5 đội: Khánh Hòa, Bình Dương, Thừa Thiên-Huế, Tây Ninh, TP.HCM. Bảng E: Do Công ty TNHH bóng đá Đồng Tháp làm bảng trưởng gồm 4 đội: TĐCS Đồng Tháp, An Giang, Long An, Vĩnh Long.