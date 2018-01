Mỗi thành viên U.23 Việt Nam sẽ nhận từ 500 triệu đến 1,5 tỉ đồng

Bình luận viên Gabriel Tan trong chương trình Same Same But Different của FOX Sports mới đây cho biết, một số CLB ở Thai League hay Malaysia Super đã ước tính giá chuyển nhượng của cầu thủ gây ấn tượng nhất của U.23 Việt Nam là tiền vệ Quang Hải “giờ phải có giá 4 triệu USD trở lên” (90 tỉ đồng) và đánh tiếng rất muốn có số 19 này trong đội hình mùa tới.