 Mong manh chủ nhà

Thanh Hóa đã vượt qua SHB Đà Nẵng nhờ bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+6, còn Đồng Tâm Long An may mắn gỡ hòa trong 8 phút cuối sau khi đã bị Hải Phòng dẫn 2-0.



Tài Em (trái) thắp lại hy vọng cho chủ nhà - Ảnh: Khả Hòa

Cả 2 đội chủ nhà chiều qua đều trải qua những phút giây khó khăn đến nghẹt thở. Người xem trận đấu giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng vừa cảm thấy rất bực nhưng vừa cảm thấy… sướng. Bực không phải vì chất lượng chuyên môn thấp hay tẻ nhạt mà vì hai đối thủ bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Bực vì trọng tài Phùng Đình Dũng đã xử lý quá ôn hòa, nếu không muốn nói là không xứng đáng là trọng

tài FIFA. Không ít tình huống phạm lỗi khá nặng như giơ cao chân, đạp thẳng vào người đối thủ nhưng đều thoát nạn do trọng tài nhắm mắt ngó lơ. Như pha bay ra cao chân ngoài vòng cấm của thủ môn Thanh Bình được VTV chiếu đi chiếu lại đã cố ý làm ngã té Lê Văn Tân của Thanh Hóa, đúng ra phải là thẻ đỏ vì ngăn cản bàn thắng, nhưng trọng tài Dũng sau một thoáng chần chừ và để khán giả Thanh Hóa nguội nhiệt đã xuê xoa cho qua.

Nhưng tâm trạng sung sướng mà trận đấu đem lại chính là từ “người cao tuổi” Nastja Ceh còn chơi xung như trẻ trai. Chính tiền vệ 38 tuổi này đã khép lại trận đấu kịch tính bằng cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt bằng chân trái ở phút 90+6 dù trọng tài chỉ bù giờ 5 phút, giúp Thanh Hóa giành trọn vẹn 3 điểm. HLV Mai Đức Chung thốt lên: “Tôi căng thẳng đến giây cuối cùng của trận đấu và cảm ơn Nastja Ceh đã lập công lớn. Nhưng các cầu thủ Thanh Hóa xứng đáng có chiến thắng vì đã bỏ quá nhiều cơ hội”. Bầu Đệ nhảy lên sung sướng sau bàn thắng đã quyết định thưởng đội 300 triệu đồng.

Còn tại Long An, đội khách Hải Phòng (HP) đã chơi rất hay từ đầu trận và chiếm ưu thế hoàn toàn so với Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Lần lượt Quang Hải và Diego Fagan đã cụ thể hóa với hai bàn thắng giúp HP dẫn trước 2-0. Thế nhưng, sự chùng xuống bất ngờ của các cầu thủ đất Cảng ở những phút cuối đã tạo điều kiện cho ĐTLA ghi liền 2 bàn để san bằng tỷ số 2-2. Phút 82, Phan Văn Tài Em đã thắp lại hy vọng cho chủ nhà, rồi sau đó Danny David giành lại được 1 điểm cho ĐTLA ở phút 88.

Chiều nay sẽ tiếp diễn 2 trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League: Hùng Vương An Giang gặp Đồng Nai (16 giờ, VTC3 trực tiếp) và Sông Lam Nghệ An tiếp QNK Quảng Nam (17 giờ, VTV6 trực tiếp).

Lan Phương - Quang Huy

