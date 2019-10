Mong manh ưu thế của V-League trước hạng Nhất ở các trận play-off

Khép lại mùa giải 2001-2002, Thừa Thiên Huế xếp hạng 9/10 (trên Hải Phòng) và gặp đội xếp thứ 4 ở giải hạng Nhất là LG.HN.ACB. Ở trận play-off khi đó, LG.HN.ACB đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp năm sau, đẩy đội bóng cố đô xuống hạng Nhất ở mùa giải 2003.

Tại V-League 2006, Hải Phòng xếp hạng 12/13 chung cuộc và đá play-off với đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất 2006 là Huda Huế để giành suất cuối cùng tham dự V-League 2007. Kết quả cuối cùng, Huda Huế giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút.

Một năm sau, trận play-off diễn ra giữa đội xếp thứ 12 V-League 2007 là Hòa Phát Hà Nội với đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất là An Giang. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Hòa Phát Hà Nội giành quyền ở lại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Ở mùa giải 2008, đại diện của V-League tham dự trận play-off là Bình Định (xếp hạng 12/14). Đối thủ của đội bóng đất võ là Đồng Tháp - đội xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất 2008. Pha lập công duy nhất của Quý Sửu khi đó đã đưa Đồng Tháp lên chơi ở V-League 2009, đồng thời đẩy Bình Định xuống giải hạng Nhất 2009.

Năm 2009, chiếc vé cuối cùng tham dự V-League 2010 được xác định thông qua trận đấu giữa Nam Định - đội xếp thứ 12 ở V-League 2009 và Cần Thơ - đội xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất 2009. Kết quả cuối cùng, Nam Định thắng Cần Thơ 1-0 để trở thành chủ nhân của tấm vé cuối cùng tham dự V-League 2010.

Với việc đứng áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2010, Navibank Sài Gòn phải đá trận play-off với Than Quảng Ninh - á quân của giải hạng Nhất 2010. Tuy nhiên với chiến thắng chung cuộc 2-0, đội bóng thành phố mang tên Bác giành quyền ở lại V-League thêm 1 mùa giải nữa

Năm 2014, An Giang đứng đội sổ ở V-League 2014 so tài với đội xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất 2014 là Cần Thơ trong trận play-off. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 3-0 nghiêng về phía đại diện của giải hạng Nhất. Với kết quả này, Cần Thơ góp mặt ở V-League 2015 còn An Giang xuống chơi ở giải hạng Nhất 2015.

Cách đây 3 năm, trận play-off diễn ra giữa Long An - đội đứng áp chót ở V-League 2016 và Viettel - á quân của giải hạng Nhất 2016. Với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Viettel, Long An đã giành quyền ở lại với V-League 2017.

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, trận play-off đã diễn ra giữa Nam Định- đội đứng áp chót V-League và Hà Nội B-á quân giải hạng Nhất. Kết thúc 90 phút chính thức, không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội buộc phải phân định thắng thua trên loạt luân lưu may rủi. Nam Định với bản lĩnh đã xuất sắc đánh bại lứa cầu thủ trẻ của Hà Nội B với tỷ số 5-3 trên chấm 11 m để giành vé trụ hạng.

Nhìn lại 9 trận play-off đã qua, chiến thắng 5 lần thuộc về các đội bóng ở V-League và 4 lần thuộc về các đội bóng ở giải hạng Nhất. Hãy cùng chờ xem trong trận thứ 10 này, đại diện của V-League có tiếp tục giữ được ưu thế này hay Phố Hiến sẽ san bằng cách biệt?