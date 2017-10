Mưa bão ảnh hưởng V-League

Cơn bão số 2 ập vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ khiến 1 trận đấu phải hoãn (Vicem Hải Phòng gặp SLNA dời lại 17 giờ chiều mai 25.6), 2 trận còn lại diễn ra dưới thời tiết u ám và mưa nhiều suốt chiều qua.

Trong bối cảnh đó, khán giả đã giảm nhiều nên V-League cũng kém vui. Trên sân Thanh Hóa, dù vắng một số trụ cột nhưng chủ nhà vẫn mạnh hơn nhiều so với Đồng Tâm Long An (ĐTLA) nên giành chiến thắng 3-1 không quá khó. Tuy nhiên, bước ngoặt lại đến từ quả phạt đền khi trọng tài Phùng Đình Dũng cho rằng Võ Nhật Tân nhảy lên dùng lưng “kê” ngã Mai Tiến Thành. Nhờ vậy Natija Ceh đã sút thắng. Sau đó Hoàng Dương nâng lên 2-0 và Abbas ghi bàn thứ 3 khi ĐTLA chỉ còn 10 người do Huỳnh Tấn Tài bị thẻ đỏ. Cuối trận Phan Tấn Tài gỡ 1-3 cho ĐTLA.



Niềm vui của Đồng Nai trên sân Ninh Bình - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trên sân Ninh Bình (NB), Đình Hiệp đánh đầu bật vào người trung vệ Gia Từ (NB) đổi hướng mở tỷ số cho Đồng Nai. Sau đó Danh Ngọc gỡ hòa 1-1 và dù chủ nhà rất nỗ lực vẫn không thể giành chiến thắng. Trên bảng tổng sắp, Hà Nội T&T vẫn dẫn đầu với 23 điểm, kế đến là SLNA, Đà Nẵng (cùng 21 điểm), Thanh Hóa và HAGL (cùng 20 điểm), Hải Phòng (17 điểm), Đồng Nai (16 điểm), Xuân Thành Sài Gòn (15 điểm), Ninh Bình (14 điểm), Kiên Giang (12 điểm) và Becamex Bình Dương, ĐTLA (cùng 11 điểm).

N.Minh - T.K

