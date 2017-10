Mưa lũ vẫn hoành hành, Quảng Ninh xin hoãn tiếp trận gặp HAGL

Cơn mưa lịch sử đã khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước và đến hiện tại, vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả nặng nề do thiên tai để lại - Ảnh: Hải Sâm Cơn mưa lịch sử đã khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước và đến hiện tại, vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả nặng nề do thiên tai để lại - Ảnh: Hải Sâm

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức (BTC) giải thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố hồi đầu mùa, trận đấu lượt về giữa Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ diễn ra vào ngày 2.8.2015.Tuy nhiên, vào tuần trước, cơn mưa lịch sử đã khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước và đến hiện tại, vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả nặng nề do thiên tai để lại. Trong bối cảnh đó, BTC sân Cẩm Phả đã có văn bản gửi VPF xin được tạm hoãn trận đấu đến ngày 4.8.Thế nhưng điều kiện thời tiết cho đến ngày hôm nay vẫn khá tồi tệ khi mưa vẫn chưa tạnh hẳn mà kéo dài dai dẳng, khiến bản thân các cầu thủ của T. Quảng Ninh vẫn chưa thể ra sân tập luyện như bình thường.Ông Phạm Thanh Hùng - chủ tịch CLB cho biết: “Sau khi BTC giải đồng ý cho dời trận đấu đến ngày 4.8, chúng tôi đã cho triển khai những công tác chuẩn bị. Trong đó bao gồm cả việc bán vé vào ngày 2.8 và số lượng vé đã được tiêu thụ cũng đáng kể. Thế nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn cảm thấy lòng dạ khá bất an. Vì dù sao, bà con đất mỏ cũng đang phải vật lộn với cơn mưa “dữ” nhất kể từ 40 năm trở lại đây.Ngày 3.8, UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu BTC sân phải tiếp tục hoãn trận đấu lần thứ 2. Cùng ngày, chúng tôi cũng đã khẩn trương gửi công văn cho BTC giải, công ty VPF, nói rõ nguyên nhân xin hoãn trận đấu: Tình hình lũ lụt tại Quảng Ninh đang diễn ra rất nặng nề và người dân Quảng Ninh đang phải chống chọi từng ngày, thậm chí còn xảy ra thương vong. Trong khi bà con đang cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai, mọi hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao phải tạm dừng lại”.