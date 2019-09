Mua vé online trận Việt Nam - Malaysia: 'Kẻ khóc người cười'

Theo thông báo từ trước, kênh bán vé online được mở vào đúng 10 giờ thì khoảng 10 giờ 5 phút, chị Việt Hà (Hà Nội) đã giao dịch thành công. Chị Hà chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi nạp thẻ sẵn VinID từ hôm qua và sáng nay vào đúng giờ G. Thế là OK luôn. Bán vé kiểu này quá mượt. Tôi đặt mua được 2 cặp chỉ nhanh trong vòng một nốt nhạc. Vui quá”. Chị Hà đăng tin lên Facebook cá nhân và bạn bè vào chúc mừng tới tấp.

Chị Mai Thu, phóng viên Báo Thanh Niên cũng là một trong những người đặt mua thành công ngay trong sáng 19.9. Chị Thu kể: “"Tôi canh mua, may vớt được loại 300.000 đồng. Mua được 3 vé. Dù vị trí chỗ ngồi gần cầu môn nên sẽ khó xem. Tôi đã canh tiếp loại 500.000 nhưng vô vọng. Đến khoảng 10 giờ 50 thì màn hình hiện thông báo loại 500.000 không còn đủ vé. Nhưng mua được loại rẻ hơn cũng là hạnh phúc rồi".

Chị Mai Thu đăng ký thành công Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Việt Hà mua thành công Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lỗi khi giao dịch mua vé Ảnh: Chụp màn hình

Chị Thu Hằng đặt mua nhiều lần mà không thành công nổi lần nào Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Hà hay chị Thu. Trên các trang Facebook cá nhân hay một số diễn đàn bóng đá, “la liệt” những lời than van. Anh Nguyên Trung, làm việc tại một tập đoàn truyền thông kêu ca: “Tôi vào từ rất sớm, đến được thao tác thanh toán thì bị báo lỗi mạng”. Trên diễn đàn VietNam Football, khán giả Minh Toản than thở: “Anh em nào mua được vé không. Mình vào được chỗ thanh toán thì toàn báo máy chủ lỗi”. Chị Thu Hằng, phóng viên Báo Thanh Niên: "Chán quá. Mua 1 vé còn chẳng được. Loại nào cũng không đủ số lượng".

Anh Thống Long (nhà gần sân Mỹ Đình) nói: "Tôi cho rằng mọi người không có kinh nghiệm đặt vé. Đáng nhẽ nên nạp tiền từ mấy hôm trước thì không dẫn đến tình trạng bị quá tải. Tôi nhận thông báo trên trang web của VFF là đã nạp tiền ngay. Và sáng nay đăng ký khá thuận tiện. Tôi mua được 3 vé 500.000 đồng". Một khán giả khác là Lương Bùi phát biểu: “Nếu có khoảng 5000 vé bán ra trong mỗi đợt đăng ký mà có khoảng 100.000 người nộp vào tài khoản VinID ít nhất 500.000 đến khoảng 2 triệu đồng. Mà vé không mua được. Tiền tồn đọng trong tài khoản, chúng tôi muốn lấy lại tiền thì làm cách nào?”.

Trong ngày hôm nay, VFF còn mở hai khung giờ bán là 15 giờ và 22 giờ. Nếu còn vé, sẽ bán tiếp đến 17 giờ ngày 23.9.