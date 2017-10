Mua vé xem U.19 Việt Nam: Không nghỉ trưa

(TNO) Mặc dù ban tổ chức thông báo tới 12 giờ sẽ hết giờ bán vé buổi sáng, tuy nhiên với hàng dài người xếp hàng mua vé xem U.19 Việt Nam gặp U.19 Nhật Bản thì không có chuyện nghỉ trưa.

Các CĐV đã đội nắng xếp hàng để mua vé - Ảnh: Bạch Dương

Mặc trời nắng nóng khó chịu, hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn chịu đựng sự mệt mỏi kiền trì bám trụ qua buổi trưa chờ tới giờ bán vé buổi chiều để tiếp tục được mua vé.

Cũng vì lượng người quá đông "không chịu" rời đi, nên ban tổ chức đã quyết định bán vé trở lại chỉ sau khoảng 1 giờ nghỉ ngơi. Đồng thời, tiếp tục mở thêm các bàn bán vé để phục vụ người hâm mộ.

Nếu như buổi sáng chỉ duy trì 1 bàn bán vé ngay trong phòng bảo vệ, thì tới đầu giờ chiều ban tổ chức đã phải mở tới 3 bàn, tận dụng tối đa sức chứa của phòng bảo vệ nhằm đẩy nhanh quá trình bán vé. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ với sự mệt mỏi vẫn tỏ ra khó chịu với... người mua khác khi cho rằng những người được vào trong quá lề mề.



Quá trình bán vé đã được đẩy nhanh hơn vào buổi chiều nay - Ảnh: Bạch Dương

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, gần tới giờ bán vé chiều nay, một số cuộc cãi vã nhỏ đã xảy ra do tranh chấp chỗ đứng, tuy nhiên không có sự cố nào lớn bởi lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời.

Rút kinh nghiệm buổi sáng, do số lượng người quá đông, nên ỏ phía sau hàng dài này mọi người cố gắng tìm mọi cách để tiến gần tới cổng vào nên diễn ra tình trạng lộn xộn. Buổi chiều nay, ban tổ chức quyết định lập thêm "vành đai" nhằm giữ gìn trật tự.

Lực lượng an ninh cũng liên tục phải nhắc nhờ hàng người đề cao cảnh giác với những đối tượng lưu manh giả danh người mua vé nhằm chen lấn, xô đẩy, thừa cơ móc túi, trộm cắp.

Buổi bán vé chiều nay sẽ kết thúc lúc 17 giờ. Sáng mai, ban tổ chức sẽ tiếp tục bán vé từ 9 giờ sáng.

Lan Phương

