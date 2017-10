Mục đích là để phá đội !?

Giới hâm mộ bóng đá Tiền Giang đang bàn tán sôi nổi quanh chuyện những tin nhắn gợi ý cầu thủ Hải Nhân Tiền Giang (HNTG) bán độ để cho TDC Bình Dương (BD) thắng ở lượt đấu thứ 3 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2010. Thế nhưng, khi tìm hiểu thực hư sự việc, chúng tôi đã không khỏi bất ngờ với những kết quả bước đầu mà mình có được.

Từ những tin nhắn lạ

Các tin nhắn với nội dung như: “Tân, Phúc Hiệp, Quốc Anh, Hải và một TM, trận tới này 100tr, đồng ý thì nhắn OK, có người lo”, “Anh em tính toán sao rồi, OK không”, “mấy anh em trong tỉnh không đồng ý thì anh làm mấy thằng ngoài tỉnh cũng vậy thôi”… đã được chuyển đến máy điện thoại di động của các cầu thủ: đội trưởng Quốc Anh, thủ môn Thanh Hải, tiền đạo Phúc Hiệp và hậu vệ Nhật Tân, đây là 4 cầu thủ trụ cột của đội HNTG. Ngay khi nhận được tin nhắn, với vai trò đội trưởng, Trần Quốc Anh đã đem điện thoại di động có tin nhắn đến báo cho HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh. Sau khi ông Thịnh báo cáo với ông Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc điều hành CLB HNTG, ông Thịnh đã động viên cầu thủ hãy cố gắng đá, để thể hiện sự trong sạch của mình. Nhưng cuối cùng TG đã thua trước TDC BD 1-2 ngay trên sân Mỹ Tho với hai bàn thắng cuối trận do Lê Viết Mẫn và Mbabazi của TDC BD ghi.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã bức xúc nói lại với chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn, trong lúc nóng giận, ông Thịnh đã cho rằng có tiêu cực bởi các cầu thủ tuyến trên đá ỉu xìu, không chịu ghi bàn. Sự việc những tin nhắn này đã được cơ quan chức năng của công an Tiền Giang tiến hành điều tra. Đại tá Đặng Quang Minh – Trưởng phòng CSĐT tội phạm công an Tiền Giang nói: “Các trận thua của HNTG vừa rồi là không đúng chuyên môn và thực lực của đội bóng. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục điều tra số máy điện thoại đã được dùng để nhắn tin nặc danh vào điện thoại di động của các cầu thủ. Số điện thoại này xuất phát từ đâu và ai đã nhắn tin, với mục đích gì, sẽ được chúng tôi làm rõ trong thời gian tới”.

Đến lượt TDC BD phản ứng

Ý kiến xung quanh tin nhắn nặc danh: Đội trưởng HNTG Trần Quốc Anh: “Đây là lần đầu tiên trong nghiệp cầu thủ của mình tôi nhận được những tin nhắn kỳ lạ như vậy, nên tôi đã báo cáo cho HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh. Sau trận thua TDC BD, vì những tin nhắn đó, anh em chúng tôi nhìn nhau bằng những ánh mắt nghi ngờ. Bước ra sân, mỗi người đều bị tâm lý nặng nề, nên đã ảnh hưởng đến kết quả các trận tiếp theo. Tôi hy vọng rằng, chúng tôi sẽ thi đấu tốt ở các trận sắp tới, để những khó khăn này qua nhanh”. Q.H (ghi)

Chuyện xảy đến với đội HNTG, nhưng lãnh đạo TDC BD lại là những người phản ứng mạnh mẽ nhất. Trao đổi với chúng tôi quanh chuyện này, ông Hồ Hồng Thạch – Giám đốc điều hành CLB TDC BD bất bình nói: “Tôi phải lên tiếng vì sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến TDC BD. Nhiều người sẽ cho rằng TDC BD đã giành chiến thắng nhờ mua độ. Khi thông tin được đăng tải trên báo chí, anh Hai Hùng (ông Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc điều hành CLB HNTG – PV) đã điện thoại cho tôi nói rằng, không ngờ chuyện nội bộ của HNTG lại ảnh hưởng nhiều đến TDC BD. Ông Hai Hùng nói với tôi, những người bên ngoài muốn phá đội HNTG, muốn lôi kéo các cầu thủ trụ cột của đội ông như đã từng lôi kéo trung vệ Long Giang, nên đã dùng những tin nhắn nặc danh để gửi tin cho các cầu thủ, khiến cầu thủ dao động tâm lý. Sau khi nghe ông Hùng giải thích, tôi đã nói thẳng với ông Hùng rằng, HNTG cần phải lên tiếng công khai nguyên nhân chính của sự việc trên báo chí, chứ nếu không, nhiều người không hiểu chuyện đều cho rằng TDC BD đi mua độ. Các cầu thủ của chúng tôi đều đa số là cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U.19 và U.21, nếu họ nghĩ người lớn tiêu cực, đi mua độ cho họ giành chiến thắng, thì làm sao họ còn niềm tin, còn động lực để phấn đấu”.

Ngư ông đắc lợi

Khi bàn tán về những tin nhắn gợi ý bán độ, giới hâm mộ bóng đá Tiền Giang biết chuyện đều cho rằng, nội dung là vậy nhưng không phải vậy. Bởi mục đích của người nhắn tin không phải để chèo kéo cầu thủ bán độ, do tính chất của trận đấu này không quan trọng, mà nhằm vào những mục đích khác nhau. Ngoài ra, nếu muốn “làm độ” thì phải thận trọng, chứ chẳng ai dại gì mà đi nhắn tin tràn lan cho nhiều cầu thủ đến như vậy.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, những tin nhắn trên được thực hiện không phải với mục đích “làm độ” mà nguyên nhân chính là muốn phá nát đội HNTG và lôi kéo các trụ cột rời bỏ đội bóng sông Tiền. Ngoài ra, sự việc cầu thủ HNTG không chịu đá còn một nguyên nhân khác. Ngay từ đầu mùa giải, chính các cầu thủ quê Tiền Giang đã nhiều lần phản ứng quyết liệt HLV Nguyễn Văn Thịnh. Số cầu thủ này đã bất phục khi lên tiếng nói rằng, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã đem các học trò của ông từ Nghệ An vào Tiền Giang với mức lương cao hơn so với họ, trong khi năng lực và trình độ lại không bằng, nên họ đã bất phục sự chỉ đạo của ông Thịnh và chủ ý đá thua để ông Thịnh bị sức ép phải từ chức.

Chính những cầu thủ TG đã đưa ông Thịnh vào thế khó khi họ không chịu đá khiến HNTG thua những trận khó hiểu. Tình cảnh của ông Thịnh ứng vào câu nói nổi tiếng của HLV Đặng Trần Chỉnh trước đây: “Ghế HLV trưởng có 4 chân, thì cầu thủ đã nắm hết ba chân”.

Sau khi vụ những tin nhắn vào máy cầu thủ HNTG lộ ra, nhiều người hiểu rõ nội bộ của đội bóng sông Tiền đặt ra giả thiết, chính những người ủng hộ HLV Nguyễn Văn Thịnh đã thử nhắn tin vào mấy cầu thủ HNTG để thử xem, cầu thủ HNTG có làm độ hay không mà đá thua liểng xiểng như vậy? Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Thịnh nói: “Trong bóng đá, khi đội thua luôn sinh ra nhiều chuyện không hay. Là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm chính về thành tích đội bóng. Về tin nhắn vào máy các cầu thủ, tôi nhận thấy khả năng “làm độ” là không cao, nhưng người nhắn tin đã đạt được mục đích của họ là gây hoang mang cho cầu thủ”.

