Nam Định đoạt vé dự VCK

Sau Đồng Tháp và Đồng Tâm Long An, chiều qua đến lượt U.21 Nam Định đã trở thành đội thứ ba vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết tranh tại Bình Dương vào tháng 9 tới. Dù chỉ mới lượt đấu thứ 2 ở bảng A nhưng Nam Định đã chơi rất hay, thắng cả 2 trận.

Sau khi thắng Hà Nội T&T trận đầu, chiều qua các cầu thủ thành Nam tiếp tục thắng đậm Vicem Hải Phòng 3-0 với các bàn thắng của Hữu Khôi (2 bàn) và Trịnh Hoa Hùng (7). Do trận Hà Nội T&T thắng Hòa Phát 3-2 nên NĐ hiện 6 điểm, dù có thua trận cuối vào chiều mai trước Hòa Phát cũng không ảnh hưởng gì vì T&T hiện có 3 điểm, còn Hải Phòng và Hòa Phát mới cùng 1 điểm. Hà Nội T&T có thắng trận cuối cũng thua đối đầu trước NĐ.

Cũng trong hôm qua, bảng D đã khai mạc tại Pleiku. Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, đội từng đoạt huy chương đồng đội năm rồi đã dội cơn mưa gôn vào lưới Bình Thuận đến 5-1. Sau hiệp đầu không bàn thắng, đội chủ nhà đã gia tăng sức ép ngay đầu hiệp 2. Lần lượt Lê Duy Thanh (7), Bùi Trần Vũ (9, 2 bàn), Võ Út Cường (15) đều ghi bàn.

Đặc biệt bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 ở phút 88 do chân sút vừa thi đấu vòng loại Olympic trong màu áo đội tuyển trở về là Lê Hoàng Thiên (19) ghi. Bàn gỡ danh dự của Bình Thuận do Việt Tân (7) thực hiện. Trước đó Đắk Lắk dù bị Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn trước 1-0 do công của Đặng Hồng Pháp (11) ở hiệp một, nhưng đã lật ngược tình thế với 2 bàn thắng của Bùi Xuân Quý (19) và Y Thắng Ê Ban (10) ở hiệp 2 để thắng lại 2-1.

Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận đấu quyết định ở bảng C trên sân Phú Yên giữa V&V gặp Sài Gòn Xuân Thành và SHB Đà Nẵng gặp SQC Bình Định. Ở bảng B trên sân Vinh sẽ khởi tranh với trận SLNA gặp Hà Nội ACB.

M.Ngọc - T.Kiệt - V.Tiến