Navibank Sài Gòn có “hàng khủng” vẫn lo

Các cầu thủ ngoại vừa đầu quân cho Navibank Sài Gòn (NSG) là Leandro Cruz, Marcelo de Souza và Forfi đã có mặt để tập cùng NSG từ ngày 25.5. Do chỉ mới tập chung với đội trong hai ngày vừa qua, nên cả 3 ngoại binh này vẫn chưa thể hòa nhập được. Leandro Cruz và Marcelo, hai chân sút từng chơi khá tốt ở Cúp truyền hình Bình Dương trong màu áo Caxias tỏ ra khá nặng nề so với phong độ của họ trước đây. Đó là lý do khiến ban huấn luyện NSG lo lắng, bởi chỉ còn 2 ngày nữa là đội phải thi đấu trận đầu tiên lượt về gặp SLNA ngay trên sân Thống Nhất. Khả năng để cho 3 tân binh này phối hợp tốt với đồng đội ngay trận đấu đầu tiên này là rất khó.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cần thành tích tức thời, bởi nếu không lấy được 3 điểm trên sân nhà trước SLNA, NSG sẽ gặp khó khăn vì lượt trận tiếp theo họ phải đá trên sân của V.Ninh Bình.

Gặp một đối thủ rất xương như SLNA, trong khi chưa thể yên tâm với các tân binh, lãnh đạo CLB NSG đã tính đến phương án ký lại hợp đồng với chân sút Martin Trindade – cầu thủ mà họ vừa sa thải cách đây vài ngày, để chữa cháy. Thế nhưng chân sút từng đoạt giải vua phá lưới V-League mùa giải 2008 trong màu áo Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn đã lắc đầu từ chối. Sau 4 điểm quý giá ở hai lượt trận cuối của lượt đi vừa rồi, NSG lại rơi vào thế khó khi họ đã quá vội vàng thanh lý hợp đồng với các ngoại binh cũ, trong khi chưa biết được đích xác phong độ của các ngoại binh mới.

Thành Thắng