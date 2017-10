Navibank Sài Gòn đá play-off với Than Quảng Ninh

Navibank Sài Gòn nhờ công an vào cuộc



Sau khi có quyết định chính thức được thi đấu play-off với Than Quảng Ninh vào ngày 5.9 tới, N.Sài Gòn tất bật chuẩn bị cho trận đấu sống còn này. Ngay trong chiều tối qua, đội đã bay ra Đà Nẵng để sớm làm quen với thời tiết và mặt sân Chi Lăng. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Phải thi đấu trong một trận đấu sống còn luôn mang lại áp lực. Tôi chỉ lo cầu thủ bị tâm lý nên đang cố gắng giải tỏa cho họ. Than Quảng Ninh đã thi đấu rất thành công ở mùa giải này và có trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, N.Sài Gòn tin tưởng sẽ giành chiến thắng để trụ lại V-League. Đây là cơ hội lớn và chúng tôi quyết tận dụng thành công". Nếu thắng trận play-off, các cầu thủ N.Sài Gòn sẽ được thưởng 2 tỉ đồng.



Đặc biệt, lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn đã nhờ công an TP.HCM vào cuộc, theo sát tình hình đội bóng nhằm tránh tình trạng một số cầu thủ có thể bị các phần tử xấu từ bên ngoài tác động. Ngoài ra, công tác tư tưởng cũng được đội bóng thành phố đặc biệt chú trọng. Theo thông tin chúng tôi có được, Navibank Sài Gòn chỉ mang những cầu thủ mà họ tin tưởng nhất vào lúc này ra Đà Nẵng dự trận play-off.