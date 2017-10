NaviBank Sài Gòn đặt chỉ tiêu trụ hạng

Dù được đầu tư rất lớn, nhưng NaviBank Sài Gòn chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn trụ hạng. Theo lãnh đạo CLB, mục tiêu trên sẽ giúp cho các cầu thủ không phải chịu nhiều áp lực. Vả lại, do thời gian NAVI Bank tiếp nhận đội bóng chưa lâu, nên dù đội có tiền, nhưng cũng không dễ tăng cường lực lượng, vì hầu hết cầu thủ tốt đã có nơi có chỗ từ trước đó.

Hiện tại, NaviBank Sài Gòn mới chỉ ký hợp đồng chính thức với 2 ngoại binh là các tiền đạo Moses và Suleiman. Họ đang thử việc rất nhiều cầu thủ ngoại, nhưng HLV Vũ Quang Bảo cho biết rất khó chọn vì chất lượng của những người mới không cao. Cũng theo ông Bảo, phải đến sau Cúp NaviBank 2010 ông mới gút danh sách ngoại binh.

Về mặt nội binh, NaviBank Sài Gòn chỉ có 1 cầu thủ mới là tiền vệ Hà Hoàng Đảm từ V.Ninh Bình. Với sự có mặt của Hoàng Đảm, tuyến giữa của NaviBank Sài Gòn nhiều khả năng sẽ giàu sức sáng tạo hơn.

Do lực lượng không có nhiều biến động so với những mùa bóng trước, nên NaviBank Sài Gòn không dám đặt chỉ tiêu quá cao so với thực lực của các cầu thủ mà họ đang có. Đội bóng này muốn phát huy là thể hiện đúng tinh thần của QK4 mùa trước để làm hài lòng khán giả TP.HCM.

Tung Sơn