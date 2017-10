Navibank Sài Gòn trông chờ tài “điều binh” của HLV Vũ Quang Bảo

Với đội hình không có ngôi sao và có nhiều xáo trộn khi chuyển sang đơn vị mới, nhưng các cầu thủ NSG đã nỗ lực thể hiện mình trong giải đấu giao hữu là điều đáng ghi nhận. Thành công bước đầu của NSG, ngoài sự đóng góp của các cầu thủ như Đậu Ngọc Tân, Phan Thanh Vân, Hà Hoàng Đảm, Võ Phi Thường, Martin Trindade, Suleimen, Moses… còn phải kể đến công đầu của “thuyền trưởng” Vũ Quang Bảo. Chính tài điều binh của vị HLV họ Vũ này đã giúp NSG có được lối chơi hợp lý trước từng đối thủ khác nhau. Công bằng mà nói, dù NSG chưa tạo được ấn tượng với người dân TP.HCM bằng những trận cầu đẹp mắt, nhưng họ đã biết cách để đạt được mục tiêu của mình qua từng trận đấu, như hòa Khánh Hòa 1-1, thắng SQC Bình Định 1-0 hay thắng Đồng Tháp 3-1.

HLV Vũ Quang Bảo được biết đến như một trong những HLV tài năng của bóng đá VN khi ông đưa đội bóng Quân khu 4 thăng hạng Nhất năm 2008. So về lực lượng, đội bóng khoác áo lính không sánh bằng Huda Huế, Cần Thơ, An Giang… nhưng ông Vũ Quang Bảo đã tạo nên một tập thể mạnh mẽ, bằng ý chí chiến đấu kiên cường. Đến V-League 2009, HLV Vũ Quang Bảo tiếp tục tạo nên dấu ấn của mình khi đưa Quân khu 4 làm mưa làm gió ở lượt đi V-League. Đáng tiếc ở lượt về, do nhiều cầu thủ bị bệnh tư tưởng nên đã ảnh hưởng đến thành tích của đội.

Cùng với Quân khu 4 vào đầu quân tại mảnh đất TP.HCM, HLV Vũ Quang Bảo càng có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Ông được cấp kinh phí tuyển cầu thủ rộng rãi hơn trước và được toàn quyền quyết định trên băng ghế chỉ đạo. Các cầu thủ “ruột” của ông như Ngọc Tân, Đình Luật, Anh Thắng, Sơn Hà… vẫn gắn bó với người thầy của mình, sẽ là cơ hội để giúp cho HLV Vũ Quang Bảo làm nên bất ngờ tại V-League 2010.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của NSG cũng biết rõ những áp lực lớn đang đè lên đôi vai của ông. Trước hết, NSG không được phép xuống hạng, bởi đây là đại diện duy nhất của TP.HCM ở V-League sắp tới. Người dân TP.HCM đã quá cám cảnh với thực trạng bóng đá của mình, nên họ cần phải có một đại diện thi đấu tại V-League. Hơn nữa, là đại diện cho thành phố đông dân nhất nước, nên NSG lại là đội bóng “hẻo” cổ động viên nhất, bởi “fan” của TP.HCM vẫn chưa có tình cảm với đội bóng mới của mình. Chính vì thế, nhiệm vụ của HLV Vũ Quang Bảo là phải tạo được đội bóng vừa thể hiện được lối chơi đẹp – như Cảng Sài Gòn trước đây - vừa tạo được tính hiệu quả, để kéo được người hâm mộ đến sân. Trao đổi với chúng tôi, HLV Vũ Quang Bảo nói: “Tôi biết rõ trách nhiệm nặng nề của mình. Dẫn dắt NSG, tôi gặp áp lực nhiều gấp bội khi dẫn dắt Quân khu 4. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ như đã từng làm được với Quân khu 4. Tôi hy vọng khi đội bóng chơi tốt sẽ kéo được lượng khán giả đến sân, để động viên, cổ vũ các cầu thủ thi đấu tốt hơn”.

“Derby” TP.HCM

CLB TP.HCM (phải) sẽ gặp Navibank Sài Gòn ở bán kết - Ảnh: B.D Hai lượt đấu cuối bảng B diễn ra vào chiều qua đã tạo nên hai trận bán kết thú vị. Sớm lọt vào bán kết, HLV Kiatisak thoải mái tung ra đội hình hai để tiếp đón ĐH Chung Ang (Hàn Quốc). Vượt qua Chung Ang, HA.GL toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, được 9 điểm đứng đầu bảng B và sẽ gặp Cao su Đồng Tháp ở bán kết 2 lúc 17g30 ngày 11.1.



Trong trận đấu thứ 2, CLB TP.HCM đã có chiến thắng 2-1 trước đại diện V-League là Megastar Nam Định (NĐ), để giành vé vào bán kết. Dù chỉ cần 1 điểm là có quyền đi tiếp, nhưng HLV Võ Hoàng Bửu không hề bố trí đội hình thiên về phòng ngự, mà ông mạnh dạn cho đội bóng của mình chơi tấn công. Đấu pháp hợp lý của Bửu “voi” đã giúp TP.HCM vượt qua đội bóng thành Nam gồm nhiều cầu thủ trẻ. Cơ hội đến với CLB TP.HCM khi Lê Văn Duyệt (NĐ) phạm lỗi với Thanh Danh (TP.HCM), giúp Bruno dễ dàng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 53 trên chấm 11m. Chưa đầy 4 phút sau, Julien lại xuất sắc đánh đầu nâng tỷ số 2-0, trước khi Danh Ngọc có bàn thắng danh dự rút ngắn cách biệt 1-2 cho NĐ ở phút 67. Thắng trận này, CLB TP.HCM được 6 điểm, xếp nhì bảng B và sẽ gặp Navibank Sài Gòn, tạo nên trận “derby” TP.HCM ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 11.1. Thành Thắng

Quang Huy