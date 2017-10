Navibank.SG xếp cửa trên

Ngay sáng 4.9, toàn bộ đội N.Sài Gòn chỉ tập nhẹ rồi nghỉ ngơi cho trận đấu ngày hôm sau. Tuy nhiên, cuộc họp nội bộ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ có sự tham gia của chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ, BHL và cả đội trưởng Thanh Vân diễn ra khá nóng bỏng. Ngoài chuyện bàn thảo các miếng đánh và lối chơi để khắc chế đối thủ Than Quảng Ninh, cuộc họp còn thẳng thắn về vấn đề gia hạn hợp đồng cho các cầu thủ nhằm giúp tư tưởng toàn đội thoải mái trước trận đánh lớn.

Rõ ràng với thể thức knock-out trực tiếp, cơ hội chia đều 50/50 cho cả đôi bên. Navibank. SG có được một tập thể đồng đều và nhiều kinh nghiệm nhờ trui rèn bản lĩnh ở V-League, HLV Mai Đức Chung vì thế có thể chọn lối chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Trọng trách tổ chức và cầm trịch được giao cho tiền vệ Leandro. Bên cạnh cầu thủ người Brazil, các tiền vệ còn lại di chuyển như con thoi trong vai trò đánh chặn và hỗ trợ. Nhất là ở hàng công, Opara – Văn Khải được tin tưởng biến các cơ hội trở thành bàn thắng trong trận tranh vé vớt này.

Điều lệ thi đấu trận play-off Các cầu thủ đã đăng ký thi đấu từ giai đoạn 2 của mùa giải (không có án treo giò hoặc kỷ luật) được thi đấu. Mỗi đội sẽ sử dụng 3 ngoại binh tối đa cùng lúc trên sân. Mỗi đội được đăng ký tối đa 20 cầu thủ (11 chính thức và 9 dự bị), được thay người tối đa 3 lần. Sau 90 phút thi đấu nếu tỷ số hòa sẽ thi đấu hiệp phụ. Nếu hòa trong hiệp phụ sẽ tiến hành thi đấu luân lưu để xác định thắng, thua.

Ưu thế của Navibank.SG không chỉ dừng lại đó khi họ có thể đá tới 4 “Tây” trong đội hình nhờ Santos được nhập tịch. Còn đội bóng Than Quảng Ninh khó có thể tung Rafael vào hỗ trợ cho cặp tiền đạo Nsi – Belibi do tiền vệ người Brazil vẫn chưa hồi phục chấn thương căng cơ háng. Phải công nhận các miếng đánh biên của HLV Đinh Cao Nghĩa áp dụng cho các học trò khá lợi hại. Tuy nhiên, nếu đương đầu với các đối thủ có hàng phòng ngự chơi tập trung và bọc lót tốt thì họ rất khó làm nên chuyện. Dù dàn cầu thủ của đội bóng đất mỏ trẻ trung và đồng đều nhưng kinh nghiệm trận mạc vẫn thua sút đối thủ. Trong một trận đấu quan trọng như thế, sai sót và cả những lỗi cá nhân có thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Với bản lĩnh và kinh nghiệm từng nắm ĐT nữ QG, U.22 VN và B.Bình Dương, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò được đặt cửa trên so với đối phương. Tuy nhiên, HLV Đinh Cao Nghĩa của Than QN cũng khẳng định: “Nếu vội vàng gạch tên Than QN là sai lầm, bởi lối chơi và cách vận hành của Navibank.SG cũng có những sai sót không nhỏ. Vì thế chúng tôi sẽ đánh vào yếu huyệt của họ để giành chiến thắng”.

Đội hình dự kiến

Navibank.SG: Santos, Văn Lâm, Đình Luật, Pinto, Hải Anh, Anh Thắng, Hoàng Đảm, Leandro, Phi Thường, Văn Khải, Opara.

Than Quảng Ninh: Minh Mạnh, Văn Việt, Huy Cường, Tiến Duy, Việt Anh, Ngọc Quang, Hải Huy, Văn Hiếu, Xuân Quyết, Belibi, Nsi.

Dự đoán: Navibank.SG thắng 2-1.

Yến Ca