Nảy lửa trên sân Thống Nhất

Trận chiến giữa Sài Gòn FC tiếp Becamex Bình Dương (BD) lúc 18 giờ 30 chiều nay trên sân Thống Nhất (VTV6, HTVC thể thao trực tiếp) là trận cầu đáng xem nhất ở vòng 11 V-League.

Đây là cuộc đối đầu của hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao và có lối chơi tấn công hấp dẫn. Sau khi bị The Vissai Ninh Bình chặn đứng chuỗi trận bất bại, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn trở về sân nhà với mục tiêu vượt qua BD để giữ vững ngôi đầu bảng.

Sự trở lại của Nsi sau án treo giò cùng với Huỳnh Kesley và Antonio đủ sức giúp Sài Gòn FC chọc thủng lưới BD. Tuy nhiên, hàng thủ chủ nhà trận này lại vắng cặp trung vệ Đình Luật (thẻ) và Phước Tứ (chấn thương) nên với sự yếu kém này có thể dẫn đến hiện tượng “công làm thủ phá” ở đội bóng TP.HCM, nhất là khi BD có những chân sút lợi hại như

Philani, Anh Đức, Tăng Tuấn, Bryan. Chính BD từng quật ngã một đội TP.HCM khác là Navibank Sài Gòn 1-0 ngay trên sân Thống Nhất, nên Sài Gòn FC phải dè chừng. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai người con tài hoa của bóng đá TP.HCM trên băng ghế huấn luyện - Lư Đình Tuấn và Đặng Trần Chỉnh, sẽ góp phần kéo khán giả đến sân đông.

Dự đoán: hòa 2-2.

Trên sân Cao Lãnh, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (ĐT) đang chững lại với những kết quả tệ hại gần đây, nên sẽ rất khó thắng SHB Đà Nẵng (VTV3 trực tiếp 16 giờ).

Dự đoán: hòa 1-1.

Kiên Giang thắng trận chung kết ngược

Trong 3 trận đấu sớm chiều qua, chủ nhà Kiênlong Bank Kiên Giang (KG) đã có niềm vui khi quật ngã đối thủ cùng cảnh ngộ Vicem Hải Phòng 1-0 trong trận chung kết ngược. Bàn thắng duy nhất do Trịnh Hoài Nam ghi ở phút 72, sau pha hứng ngực và xử lý gọn gàng trong vòng cấm. Do quá vui mừng và cởi áo, cầu thủ này bị thẻ vàng và sau đó cũng bị đuổi ở phút cuối với thẻ vàng thứ 2 vì lỗi hành vi. Dù sao với chiến thắng này, KG sống lại phần nào hy vọng trụ hạng. Trên sân Pleiku, thủ môn Bassey Akpan tiếp tục là người hùng khi cứu HAGL nhiều tình huống suýt thua trước á quân Hà Nội T&T. Ngay cả khi có lợi thế hơn người (Quốc Long bị đuổi do phản ứng trọng tài), HAGL vẫn suýt mất điểm nếu Akpan không phá được cú sút của Samson. Hòa 0-0, hai đội vẫn giậm chân tại chỗ. Trận còn lại Khatoco Khánh Hòa thua Thanh Hóa 0-1, bàn thắng duy nhất do Lê Văn Thắng ghi.

Q.H - L.Trí - Đ.Thành - Đ.Quang