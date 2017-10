Nên quên và nên nhớ

Phát biểu sau trận đấu HLV Calisto: Tuyển VN sẽ thay máu “Tôi xin lỗi các cổ động viên VN vì đã không thể lọt vào chung kết như kỳ vọng của tất cả mọi người. Nhưng như thực tế đã diễn ra, đội tuyển VN đã chơi với tất cả nỗ lực của mình. Song may mắn đã không đến. Mới được 9 phút, Tài Em đã bị chấn thương và theo nhận định sơ bộ của bác sĩ, anh đã bị gãy tay. Phước Tứ cũng chỉ chơi được 60% phong độ ở cả hai trận bán kết vì ảnh hưởng của chấn thương trước đó. Rõ ràng, VN đã chơi tốt hơn, chiếm lĩnh thế trận nhưng như vậy là chưa đủ vì điều cần nhất là bàn thắng, chúng ta đã không thể có. VN đã bất lực khi chơi với những đội thiên về phòng ngự. Trong bóng đá, tôi cần đến sự cống hiến hơn là lối chơi bảo toàn tỷ số như Malaysia. Các tiền đạo của VN nếu so với Malaysia hay Indonesia và cả Philippines đều không tốt bằng ở khả năng tranh chấp cũng như chơi bóng bổng. Nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Tôi không cho rằng việc tung Việt Thắng vào thay Anh Đức ở đội hình xuất phát là một sai lầm vì Thắng đã hoàn toàn hồi phục chấn thương nhưng có thể do một thời gian không thi đấu đỉnh cao, Thắng không bắt nhịp tốt.

Thành Lương không thể vượt qua thủ môn của Malaysia - Ảnh: Bạch Dương Việc không lọt vào chung kết AFF Cup 2010 cũng là một dấu ấn không được vui và chúng tôi sẽ rút ra những bài học cho riêng mình. Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về thất bại này và xin nhận mọi lời chỉ trích. Cầu thủ VN không hề có lỗi. Sau giải đấu này, đội tuyển VN sẽ có sự thay máu vì nhiều cầu thủ cũng đã 29, 30 tuổi. Tôi sẽ bổ sung khoảng 8, 9 cầu thủ trẻ, có trình độ. Nhưng tất nhiên, để giữ vững hệ thống đấu pháp đã xây dựng cho tuyển VN, tôi sẽ giữ lại một số cựu binh và họ vừa có nhiệm vụ làm trụ cột, vừa dìu dắt đàn em. Bóng đá VN còn ở phía trước mà nhiệm vụ của năm 2011 sẽ là vòng loại World Cup 2014”. HLV Rajagobal: VN càng chơi càng bị rối “Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã lọt vào chung kết. Không ghi được bàn thắng nhưng chơi phòng ngự để hòa ở lượt về cũng là một kết quả quá mãn nguyện. VN chỉ chơi thực sự tốt 20 phút đầu còn sau đó, họ đã không còn giữ được sự mạch lạc, thậm chí có lúc bị rối. Và khi đã thủ hòa - đồng nghĩa với “đánh bại” được đương kim vô địch ngay tại sân nhà của họ thì không ai bắt chúng tôi không nghĩ đến chức vô địch AFF Cup. Tôi hoàn toàn tin tưởng, Malaysia sẽ trở thành nhà tân vô địch. Malaysia sẽ làm ngạc nhiên nhiều quốc gia khác trong khu vực” Lan Phương