Nét mới của U.22 VN

Đội tuyển U.22 VN sẽ tập trung đợt 1 vào ngày 17.4 để chuẩn bị vòng loại U.22 AFC Cup, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại Myanmar.



Tiền đạo Hà Minh Tuấn (10) chơi nổi bật ở giải U.21 Báo Thanh Niên sẽ có mặt ở đội U.22 VN - Ảnh: Khả Hòa

Trong chương trình chuẩn bị cho các giải đấu U.22 lần đầu tiên do AFC tổ chức (vòng loại tranh tháng 6 tới và vòng chung kết vào năm 2013), đồng thời chuẩn bị cho SEA Games 27 vào năm sau, VFF sẽ tập trung đội tuyển U.22 VN ngay sau khoảng nghỉ của V-League và giải hạng nhất. Cụ thể, đợt tập trung đầu vào ngày 17.4, nằm giữa 2 tuần nghỉ giữa giai đoạn (sau vòng 14 V-League), đội U.22 sẽ tập trung 10 ngày. Sau đó cuối tháng 5, khi V-League tạm dừng hơn 1 tháng để người hâm mộ theo dõi vòng chung kết Euro, đội U.22 sẽ tập trung đợt 2 để thi đấu vòng loại U.22 AFC từ 21.6 đến 3.7 tại Myanmar. Bảng đấu của VN có Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Đài Loan và Philippines, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội cao điểm nhất vào VCK. Đội đứng thứ ba phải thật sự cao điểm so với các đối thủ thứ ba trong 7 bảng còn lại mới được đi tiếp. Do vậy, nhiệm vụ của U.22 VN là phải nằm trong 2 hạng đầu, nghĩa là phải thắng 4/5 trận hoặc thắng 3 hòa 2 trận trước các đối thủ kể trên.

Hiện tại VFF đã nhắm đến việc giao đội U.22 cho HLV Mai Đức Chung. Sở dĩ VFF chọn ông Chung vì 3 lý do, một là ông từng có thời gian nắm đội U.23 rất tốt, có duyên với các đội thuộc tuyến trẻ như từng đưa U.23 VN vô địch Merdeka Cup 2008 hay lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic 2008 khu vực châu Á. Hai là ông Chung không có sự bận rộn với CLB như một vài ứng cử viên khác mà VFF đã nhắm đến trong thời gian này. Ba là ông Chung đã xây dựng được lối chơi tương đối phù hợp với đặc điểm cầu thủ VN khi thi đấu các giải quốc tế, đó là phòng ngự chắc với đội hình có chiều sâu trên phần sân nhà, đeo bám hợp lý trên nền tảng phân phối sức và khi tổ chức phản công biết thực hiện những đấu pháp linh hoạt, khi ngắn, khi dài, khi đá biên, khi đánh trung lộ... Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng đã nhận lời mời này sau khi dẫn dắt U.19 VN dự giải U.21 quốc tế Brunei trước đó. Hiện ông đang theo học lớp huấn luyện nâng cao tại CLB MSK Zilina (Slovakia) và sẽ quay về VN vào ngày 18.4 tới.

Ông Chung cho biết, qua trao đổi với ban các đội tuyển VFF, ông đã đề nghị kế hoạch dẫn dắt đội như sau: Tháng 4 tập trung 10 ngày sẽ tập luyện, hình thành sơ bộ bộ khung và thi đấu kiểm tra 1-2 trận với các đội bóng trong nước, nếu VFF mời được một đội quốc tế để cọ xát thì quá tốt. Tháng 6, đội sẽ đi tập huấn tại CLB Zilina, nơi mà ông Chung cho rằng rất đầy đủ điều kiện tập luyện và rất tiện nghi. Theo ông Chung, Chủ tịch CLB Zilina đã đồng ý hỗ trợ một phần cho U.22 VN cũng như sẽ bố trí đối tượng có đẳng cấp để đội tuyển trẻ VN cọ xát. Trong hơn 2 tuần tập tại đây, U.22 VN sẽ nhận một số cầu thủ gốc Việt đang sinh sống ở châu Âu có trình độ, chưa từng khoác áo các đội tuyển tập luyện chung để nếu phù hợp sẽ có hướng bổ sung sau này. Từ Slovakia, đội sẽ bay thẳng về Myanmar đá vòng loại U.22 AFC Cup vào ngày 21.6.

Cho đến nay, danh sách đội U.22 VN đã sơ bộ hình thành với khoảng 30 cầu thủ sinh từ năm 1991 về sau, nòng cốt là các gương mặt từng dự SEA Games 26 như Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Thanh Hào, Bửu Ngọc, Lâm Anh Quang và các cầu thủ nổi bật ở giải U.21 Báo Thanh Niên như Hà Minh Tuấn, Hữu Khôi...

Đăng Khoa