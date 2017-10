'Nếu HAGL trụ hạng thành công, bầu Đức vẫn có một mùa giải thất bại'

Ông Huế ví von: “Thời tiết tại Quảng Ninh hôm qua rất đẹp khi không còn mưa lũ. Mà nói như các cụ: “sau cơn mưa trời lại sáng”, nhưng chỉ sáng với đội nhà Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) chứ với Hoàng Anh Anh Lai (HAGL) coi như gần đứt hẳn mất rồi!Có vẻ như họ đã không tìm thấy bất kỳ tia sáng le lói nào cuối đường hầm khi trận đấu ấy, HAGL thua do chính mình, do thiếu may mắn, mà thua cũng do bị đẩy vào thế bị thua. Điều đầu tiên tôi muốn nhắc đến những tình huống mà HAGL nếu không đen đủi đã không vấp phải”.Ông Huế nói rằng, mỗi khi nhận định về các quyết định của một trọng tài (hay cả tổ trọng tài) ở một trận đấu, ông luôn quan sát kỹ tình huống và phán xét tình huống ấy với một thái độ khách quan tuyệt đối.“Sẽ không có thẻ phạt dành cho thủ môn Phạm Văn Tiến của HAGL nếu như trọng tài xử lý chính xác pha lên bóng của Quang Hải. Rõ ràng, cầu thủ của T.Quảng Ninh đã ở vào tư thế việt vị. Nhưng cho dù Quang Hải không việt vị, thẻ đỏ cũng là án phạt quá nặng mà trọng tài Phùng Đình Dũng giáng xuống đầu Văn Tiến - mà thực chất là giáng xuống đầu HAGL. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho trọng tài là: Liệu hành vi rút thẻ đỏ trực tiếp có gắn với động cơ không trong sáng nào đó không?”, ông Huế bày tỏ nghi ngại.Nhưng ông Huế cũng nói rằng, HAGL trách người thì trước hết cũng nên trách mình đã. “Ăn dầm ở dề tại Hải Phòng rồi xuống Quảng Ninh khi điều kiện thời tiết không tốt. Vậy hà cớ gì mà HAGL lại cứ khăng khăng đòi đá ngay với Quảng Ninh vào thời điểm này khi Ban tổ chức (BTC) địa phương, BTC giải muốn hoãn.Đáng lẽ, HAGL cần phải tỉnh táo suy xét là đối thủ của họ không phải Quảng Ninh mà là Cần Thơ. Thì khi có quyết định tạm hoãn, thầy trò nên bảo ban nhau trở về nhà, chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn lẫn tâm thế để tiếp Cần Thơ.Sáng nay, tôi và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh có nói chuyện với nhau qua điện thoại. Lúc ấy, cả đội HGAL đang ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị di chuyển chặng bay 1.700 cây số. Tôi có chia sẻ những băn khoăn, những lo lắng và cả một chút gì gọi là trách cứ với họ. HAGL đã tự đẩy mình vào thế khó đấy chứ. Vì thế tôi lo, liệu trạng thái sinh học của HAGL có tốt được không, trong trận đấu với Cần Thơ vào ít ngày tới”.Ông Trịnh Minh Huế cũng kể rằng, ông đọc kỹ bài phát biểu đầy chua chát của HLV Guillaume sau trận đấu. Lần đầu tiên ông Guillaume đã dám thừa nhận một điều - mà theo ông Huế, đáng lẽ HAGL phải nhận ra từ lâu, chứ bây giờ thì đã quá muộn.