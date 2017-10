'Nếu thắng New Zealand, U.20 Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích ở Đông Nam Á'

Kết quả của một số trận đấu của các bảng khác bảng có Việt Nam, đem đến nhiều bất ngờ cho người xem. Quang Huy nói: “Với tôi đúng là có bất ngờ nhưng không ngạc nhiên. Ví dụ như U.20 Venezuel thắng U.20 Đức 2 – 0. Đức không giấu bài mà đã tung hết sức nhưng không đạt được thứ mà họ muốn. Đức chơi thứ bóng đá mẫu mực, bài bản như một cuốn sách giáo khoa. Còn đối thủ của họ lại chơi thứ bóng đá “ma mãnh” như một đội đá phủi. Đội bóng đá “học sinh” đã không chịu nổi nhiệt trước đội “phủi” nên thua là tất yếu.

Bồ Đào Nha thua cả Zambia với tỷ số 1-2. U.20 Argentina vừa thắng tưng bừng cả U.20 lẫn U.22 Việt Nam, nhưng đã thất bại trước U.20 Anh với tỷ số đậm đến khó tin 0-3. Hay Ý thua Uruguay. Tuy không gây sốc như những trận mà tôi vừa kể nhưng cũng đủ nói lên một điều, bóng đá thú vị như thế đấy. Đội được cho là mạnh hơn, chưa hẳn đã là đội có niềm vui khi 90 phút khép lại”.

Là người am hiểu bóng đá Việt Nam, bóng đá thế giới thuộc hàng số 1 Việt Nam, tham gia tường thuật trực tiếp hàng trăm trận đấu từ quốc nội đến quốc tế, Quang Huy đưa ra nhận xét: “Một trong những thuộc tính của bóng đá trẻ là sự không ổn định. Kể cả trong một trận đấu vẫn có sự trồi sụt khó lường về tâm lý, về chuyên môn. Những đội bóng trẻ mạnh của thế giới có khi vẫn vấp phải điểm yếu này. Tôi mong U.20 Việt Nam có chìa khóa hữu hiệu để giải được bài toàn tâm lý, giữ được trạng thái ổn định trong cả hai hiệp đấu với U.20 New Zealand. Không nên quá bốc ngay từ đầu mà nên đá chắc chắn, duy trì được sự tụ tin kể cả ở thời điểm nếu bị đối thủ dồn ép. Nếu không có một tinh thần vững, bài toán về chiến thuật sẽ đi vào chỗ bế tắc”.

Các đồng nghiệp của chúng tôi đang tác nghiệp tại Hàn Quốc, đã có cơ hội được gặp gỡ tiếp xúc với đội U.20 New Zealand. Họ được xem là những thanh niên khá to con, với chiều cao gần 1m72 đến 1m75 nhưng khi đứng cạnh các cầu thủ trẻ New Zealand thì thấy “bé tí”.

“Liệu với chiều cao khủng, đội bạn có đưa chúng ta vào thế bị động hoàn toàn không, thưa anh?”. Câu hỏi này được Quang Huy trả lời như sau: “New Zealand không quá khủng khiếp lắm đâu. Việt Nam vẫn có cơ hội có điểm. Và tại sao không nghĩ đến một kết quả tươi sáng là chiến thắng. Chúng ta không chủ quan nhưng hoàn toàn có cơ sở để làm được điều đó. U.20 Việt Nam chấp nhận là đội yếu nhất bảng nên khi ra quân, hãy tự coi mình là người “chiếu dưới” rồi lựa chọn lối đá thích hợp nhất. Lối đá ấy, không thể là đôi công mà phải thủ chắc, rồi “rình rập” cơ hội phản đòn. Trong bóng đá, có thể gọi đấy là lối đánh “du kích”. Chơi an toàn trên sân nhà, chắc chiu từng tình huống lên bóng và dùng sự khéo léo trong các pha đập nhả để tạo sức ép lên đối phương.

Tôi nghĩ đến lúc này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết xong nhân sự cho trận đấu chiều tối nay. Chỉ có những cầu thủ nào đủ nhiệt huyết mới được ra sân vì chỉ cần sử dụng người không đủ lửa, không đủ động lực cống hiến, có thể cái giá phải trả sẽ không hề rẻ.

Chúng ta hãy nín thở chờ đợi trận chiến đấu của các chàng trai Việt Nam. Và tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được hô “vào” cho Việt Nam. Nếu thắng là điều quá tuyệt vời và kể cả hòa, U.20 Việt Nam cũng làm nên kỳ tích cho cả nền bóng đá Đông Nam Á rồi. Đúng không!”.

Lan Phương