Next Media cảnh báo về việc vi phạm bản quyền AFF Cup 2018

Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế Hệ Mới (Next Media) công bố gói bản quyền mà Next Media mua từ Lagardère Sports and Entertainment bao gồm: độc quyền và được phép phân phối lại cho các đơn vị thứ ba tại toàn bộ hệ thống trả tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, internet, mạng xã hội, mạng di động và không độc quyền trình chiếu công cộng. Do đó, các đơn vị hay doanh nghiệp tổ chức trình chiếu giải đấu tại các địa điểm công cộng đều cần phải liên hệ với Next Media để được cấp quyền. Next Media hiện là đơn vị nắm bản quyền ba giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam là V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng là đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Dailymotion - một trong những web chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới. Với việc nắm bản quyền phát sóng đa dạng trên các nền tảng xem truyền hình phi truyền thống và thói quen xem truyền hình đã thay đổi thì việc Next Media sở hữu bản quyền AFF Cup 2018 giúp người hâm mô tiếp cận giải đấu thuận tiện, nhanh chóng và gần gũi thông qua mọi phương tiện.