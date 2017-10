 Ngất xỉu trên sân Bình Dương

Hơn 20.000 khán giả, trong đó có gần 10.000 cổ động viên SLNA chen kín sân Bình Dương, tạo nên khung cảnh sôi nổi cho trận đấu cuối cùng lượt đi V-League vào chiều qua, giữa SLNA và Becamex Bình Dương.

CĐV nữ ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu - Ảnh: Bạch Dương

Tuy nhiên, do thời tiết quá nắng nóng nên có một vài cổ động viên đã bị ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Dù Huỳnh Kesley mở tỷ số nhưng trận này Becamex Bình Dương chơi không tốt bởi bộ ba xứ Nghệ là Trọng Hoàng - Văn Hoàn - Văn Bình chơi dưới sức. Sau khi Công Vinh gỡ hòa thì sự thay đổi người hợp lý của BHL Becamex Bình Dương giúp Tăng Tuấn ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 83.

Trên sân Long An, chủ nhà cũng đã đè bẹp Hùng Vương An Giang 3-1 do Tài Em lập cú đúp và Tấn Tài ghi.

Xếp hạng sau lượt đi (11 trận): 1/Thanh Hóa: 26 điểm, 2/Becamex Bình Dương: 23 điểm, 3/Hà Nội T&T: 19 điểm (8 trận), 4/Đồng Nai: 18 điểm (10 trận), 5/SHB Đà Nẵng: 15 điểm (10 trận), 6/HAGL: 14 điểm, 7/Than Quảng Ninh: 14 điểm, 8/SLNA: 13 điểm (10 trận), 9/Hải Phòng: 13 điểm, 10/Quảng Nam: 11 điểm, 11/ĐTLA: 7 điểm, 12/Hùng Vương An Giang: 1 điểm.

Q.Huy - D.Thu - T.K

