Ngày 25.8 xét xử các cầu thủ V.Ninh Bình dính cá độ ở AFC Cup 2014

Liên quan đến vụ án này, mới đây, Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình đã có đơn đề nghị giảm án cho các cầu thủ tham gia cá độ bị khởi tố, nhưng cũng kiến nghị kiên quyết loại vĩnh viễn các cầu thủ “dính chàm” khỏi đời sống bóng đá. Theo ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình, các cầu thủ đã sa ngã và đang phải gánh chịu hậu quả cho hành vi dại dột mà mình gây ra. Tập đoàn Xi măng The Vissai và CLB V.Ninh Nình muốn mở cho các cầu thủ cơ hội sớm hòa nhập trở lại với xã hội và lại cuộc đời.