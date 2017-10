Nghệ An săn tài năng bằng... đá phủi

(TNO) Không chỉ mang đến sân chơi thú vị cho các đội bóng phong trào, giải bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp Bia Sài Gòn 2014 còn là hành trình săn tìm những tài năng bóng đá phong trào, những 'ngôi sao bóng phủi' trên mảnh đất xứ Nghệ giàu tình yêu bóng đá.

Trời mưa nhưng dưới sân và trên khán đài vẫn rực lửa

Năm nay giải đấu thu hút sự tham gia của 64 đội bóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giải bắt đầu từ ngày 23.10). Các đội bóng tham dự đến từ các cơ quan, ban nghành, các công ty, xí nghiệp, trường học, các nhóm, hội,…Điểm chung của các đội bóng là đều có niềm đam mê với quả bóng tròn, xem bóng đá là một món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ lao động mệt nhọc.

Có những đội bóng đặt mục tiêu chỉ là giao lưu, học hỏi và thể hiện tình yêu bóng đá. Nhưng cũng có những đội bóng đặt mục tiêu chinh phục ngôi vô địch, với phần thưởng trị giá 40 triệu đồng và đặc biệt là cơ hội được vinh dự đại diện Nghệ An tham gia vòng chung kết toàn quốc, tranh tài cùng các đội bóng xuất sắc đến từ 11 tỉnh, thành khác.

Nhắc đến Nghệ An là nhắc đến cái nôi của rất nhiều tài năng bóng đá. Đây cũng là nơi hàng năm đóng góp cho bóng đá Việt Nam những cầu thủ xuất sắc. Ở xứ sở mà tài năng bóng đá nhiều như mưa, không phải cầu thủ nào cũng có cơ may tiến thân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Có rất nhiều các cầu thủ có năng khiểu bẩm sinh nhưng chưa có cơ hội để thể hiện và chưa được phát hiện. Chính những giải đấu như giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014 đang là nơi để các nhân tài đang “ẩn mình” có cơ hội phát lộ tài năng.

Trong những ngày qua, người yêu thể thao Nghệ An đã thực sự bị cuốn hút bởi những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, có phong cách thi đấu không khác nhiều so với cầu thủ chuyên nghiệp. Trong đó, có không ít các cầu thủ đã từng trưởng thành từ các lò đào tạo trẻ trong tỉnh, cũng như những cầu thủ đã từng thi đấu chuyên nghiệp nhưng đã qua thời kỳ đỉnh cao. Giải đấu tại Nghệ An vì vậy không khác gì một giải đấu chuyên nghiệp, với chất lượng chuyên môn luôn rất cao.

Trận chung kết của giải đã diễn ra vào tối ngày 26.10. Đội Net Viet FC đã giành ngôi vô địch để nhận Cúp, Cờ và phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Đội á quân Idol FC nhận phần thưởng 20 triệu đồng và cùng với đội vô địch dự vòng chung kết toàn quốc tại Bình Thuận vào tháng 12 sắp tới, tranh tài cùng các đội bóng xuất sắc đến từ 11 tỉnh, thành khác trên cả nước. Các đội hạng Ba và Tư là AK FC, BMQ FC cũng được nhận phần thưởng lần lượt 10 và 5 triệu đồng. Sau Nghệ An, giải sẽ tiếp tục săn tìm những cầu thủ và những đội bóng xuất sắc tại Hà Tĩnh.

Bài, ảnh: Tiểu My

Tiểu My