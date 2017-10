Nghệ sĩ Chí Trung: ‘Người Hà Nội không còn yêu bóng đá như xưa’

(TNO) Với cương vị là Chủ tịch Hội cổ động viên CLB Hà Nội T&T, nghệ sĩ Chí Trung đã đưa ra những nguyên nhân khiến khán đài sân Hàng Đẫy vắng bóng khán giả mặc dù CLB Hà Nội T&T vẫn trình diễn lối đá đầy hấp dẫn.

Danh hài Chí Trung - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ với Thanh Niên Online, nghệ sĩ Chí Trung nói: "Chủ tịch CLB đang bận đi công tác nên tôi chưa gặp được. Vì thế ở trận mở màn gặp Đồng Tâm Long An vào chiều 4.1, chúng tôi cũng chỉ chuẩn bị "làm nóng" thôi. Bản thân tôi cũng chưa có kế hoạch gì để thu hút khán giả tới sân nhiều hơn".

Nói vậy nhưng ngày 3.1, trên trang cá nhân Facebook, Nghệ Sĩ Chí Trung cũng đã đăng tải status với nội dung khá dí dỏm: “Gửi cổ động viên Hà Nội T&T. Chiều 4.1, đội nhà thân yêu của chúng ta bắt đầu mùa bóng với cuộc đón tiếp đầy “thân mật” ông bạn Đồng Tâm Long An. Trân trọng kính mời toàn thể hội viên hãy chở lửa đến sân Hàng Đẫy tại cửa 10 khán đài B”.

Tuy nhiên, nếu dựa vào thực tế ở những mùa trước thi rất có thể, sân Hàng Đẫy vào chiều 4.1 khó có lượng khán giả đáng mơ ước như trên sân Pleiku hay một số sân khác trên khắp cả nước.



Nghệ sĩ Chí Trung nhận định rằng, sân Hàng Đẫy thưa vắng là do chính... người hâm mộ thủ đô - Ảnh: Minh Tú

Dưới góc nhìn của mình, nghệ sĩ Chí Trung nhận định rằng, sân Hàng Đẫy thưa vắng là do chính... người hâm mộ thủ đô. Danh hài nổi tiếng nói: "Việc khán giả tới sân thì có nhiều lý do. Bóng đá Hà Nội đặc thù lắm nên đừng đổ lỗi cho đội bóng, hay Hội CĐV. Lỗi ở đây là do chính khán giả thủ đô. Người Hà Nội bây giờ không còn đơn thuần là người Hà Nội nữa rồi.

Cần phải nhắc lại, với tôi sống và làm việc tại Hà Nội thì đã là người Hà Nội. Người Hà Nội bây giờ cũng không còn yêu bóng đá như xưa. Lớp trẻ Hà Nội không còn độ lửa như những thời kỳ trước đây. Còn các cụ già thì lại quá hoài cổ.

Nếu giả sử bây giờ có phép màu nào làm tái sinh những đội bóng lừng lẫy một thời như Thể Công, Công An Hà Nôi, hay thậm chí là Đường Sắt... thì chắc gì những người vẫn hô hào suông đã tới sân. Chỉ là ngồi nhà đắp chăn chém gió mà thôi”.

Đỗ Hải

