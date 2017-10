“Nghi án” Dương Hồng Sơn

Không hề quá lời khi nhận định rằng, pha bắt bóng không dính của thủ thành Dương Hồng Sơn dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Sông Lam Nghệ An đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội T&T. Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB kể lại: “Vị trí thứ 2 V-League không phải kết quả quá tồi nhưng dù sao những gì diễn ra trên sân Vinh cũng đọng lại trong chúng tôi nhiều nỗi buồn. Ngay sau bàn thua, cá nhân tôi nhận được điện thoại của nhiều người trách móc vì cho rằng, Hà Nội T&T không đáng phải nhận tình huống thua như thế nếu thủ môn tỉnh táo hơn. Chúng tôi sẽ tiến hành xem lại băng mới có thể đưa ra được kết luận liệu có nên nghi ngờ Sơn ở tình huống này không?”.



Thủ môn Dương Hồng Sơn đã bắt bóng bật ra tạo điều kiện cho tiền đạo của SLNA ghi bàn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Còn HLV Phan Thanh Hùng nói: “Tôi nghĩ rằng Sơn đã mắc lỗi kỹ thuật bắt bóng. Rất đáng tiếc, lỗi này đã dẫn tới hậu quả là Hà Nội T&T nhận bàn thua quá sớm và rơi vào trạng thái bất ổn về tâm lý. Áp lực quá nặng nên cầu thủ đã không giữ được thế cân bằng về thế trận và thi đấu một cách rất khó khăn. Sau trận, tôi cũng đã họp đội và nhắc lại những gì đã diễn ra, bao gồm cả những sai lầm cá nhân. Sơn đã lặng thinh, không đề đạt ý kiến gì”.

Hội trưởng Hội Cổ động viên Hà Nội T&T Đỗ Văn Mạnh buồn rầu nói: “Thật khó mà không nghi ngờ tình huống Sơn mắc lỗi. Chúng tôi vẫn biết chơi trên sân Vinh áp lực sẽ vô cùng lớn, nhưng tất cả vẫn sững sờ khi Sơn để tuột bóng trong tay. Thậm chí, có anh em còn nói thẳng, Sơn đã “bán”. Hoặc có anh em nghĩ rằng, Sơn đã chơi thứ bóng đá “ân tình” vì Sơn là người xứ Nghệ”.

Tương tự Hồng Sơn, 2 cầu thủ gốc Nghệ An khác là Lê Công Vinh và Nguyễn Hồng Tiến cũng chơi dưới sức. Ông Nguyễn Quốc Hội nói: “Ở trận chung kết với SLNA, chúng tôi không nghi ngờ Công Vinh hay Hồng Tiến, nhưng có vẻ như hai cầu thủ xứ Nghệ này phải chịu gánh nặng tâm lý nên không đạt phong độ tốt. Vinh đã bị căng thẳng nên hiệp 1 đã chơi không hay như mong muốn, đôi khi còn nóng vội. Tiến cũng không thể theo được đối phương”. Chính hậu vệ Hồng Tiến thừa nhận: “Kèm Trọng Hoàng thực sự rất khó khăn vì Hoàng quá hay lại thuận cả 2 chân. Nhưng tôi có phần chưa tập trung nên đã không kịp áp sát để ngăn pha đi bóng và quả tạt của Hoàng dẫn đến bàn thua ở đầu trận”. Còn Công Vinh chia sẻ: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi xác định rõ, không thể để yếu tố quê hương tác động đến chuyên môn. Tôi đã cố gắng hết mình và không có chuyện “buông”. Tôi chơi không tốt một phần vì buồn do khán giả Nghệ An đã chửi tôi, chửi họ hàng và gia đình của tôi không tiếc lời”.

Lan Phương