Nghi can đánh trọng tài sẽ ra trình diện

Cổ động viên tên Hòa - người bị tình nghi đánh trọng tài (TT) Võ Minh Trí - sẽ ra trình diện công an trong vài ngày tới. Đó là thông tin mà ông Phạm Tiến Dũng (Dũng Béo), trưởng đoàn CĐV Hải Phòng vào Đồng Tháp, cho Thanh Niên biết vào chiều qua.

Ông Dũng nói: “Chúng tôi đi Đồng Tháp gồm 16 người, xe được phía Xi măng Hải Phòng cấp, còn tiền ăn ở anh em tự bỏ ra. Khi về thì 2 người đã bay từ TP.HCM ra trước, về đến Thanh Hóa, chú Hòa (người bị tình nghi đánh TT Trí) đã xuống để về quê có việc. Như vậy còn lại 13 người, chúng tôi đã tường trình, khai báo đầy đủ với công an. Vừa qua, chú Hòa gọi điện cho tôi và nói rằng chú ấy đang có việc nhà, khi giải quyết xong việc gia đình sẽ về Hải Phòng để viết tường trình với cơ quan công an. Chú ấy không có ý định bỏ trốn".

Về vấn đề chặn đánh TT, ông Dũng khẳng định: "Chúng tôi không chặn đánh, mà chỉ vô tình gặp ông Ly, ông Trí khi dừng xe đi vệ sinh. Thực tế xe chúng tôi là xe 45 chỗ, đã cũ nên không thể nào đuổi kịp để chặn xe ông Trí. Việc gặp ông Trí chỉ là vô tình".

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an Hải Phòng cho biết công an đã xuống nhà ông Hòa ở Hải Phòng nhưng ông này không có mặt tại nơi cư trú. Nếu ông Hòa ra trình diện thì cơ quan công an sẽ lấy lời khai để xác minh, làm rõ vụ việc. Cũng chiều qua, lãnh đạo C45 xác nhận chưa bắt giữ ông Hòa. Sau sự cố, được chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng và Sở VH-TT-DL Hải Phòng, BTC sân Lạch Tray sẽ tăng cường lực lượng công an, cơ động; siết chặt an ninh nhằm đảm bảo an toàn trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng ngày 20.5 tới. TT chính trận này sẽ là Vũ Bảo Linh, giám sát TT Đoàn Phú Tấn.

