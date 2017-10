Nghi can phủ nhận hành hung trọng tài

Chiều qua, 22.5, sau khi trình diện cơ quan công an, ông Trần Bá Hòa, 60 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng đã lên tiếng khẳng định với báo chí ông không hề hành hung trọng tài (TT) Võ Minh Trí trên đường về sau trận Cao su Đồng Tháp - Vicem Hải Phòng tại sân Cao Lãnh ngày 13.5.

Bên ngoài trụ sở cơ quan Công an TP Hải Phòng, ông Hòa nói: “Tôi sẵn sàng đối chất với TT Trí và một TT khác cũng có mặt trên xe cùng TT Trí hôm đó”. Ông Hòa cũng cho biết ông chính là người cầm cờ trong trận đấu trên sân Cao Lãnh - Đồng Tháp. Ông Hòa giải thích lý do hôm qua, 22.5, ông mới lên trình diện với cơ quan công an là bởi ông vừa từ Thanh Hóa trở về vào lúc 21 giờ ngày 21.5.



Ông Trần Bá Hòa - Ảnh: P.H.S

Theo ông Hòa, vào thời điểm tối 13.5, ông cùng các cổ động viên lên xe ô tô ra về. Ông ngồi cuối xe và xe chạy một đoạn thì cũng ngủ luôn. Ông chợt tỉnh giấc vì thấy xe ô tô dừng lại (đoạn gần trạm soát vé trên đường cao tốc Trung Lương), nhìn qua xe cách đó khoảng 20 m ông Hòa thấy có đám đông đang nhốn nháo nên xuống xe lại gần và thấy anh em nói hình như trước đó TT Trí đã có va chạm với ai.

Thấy thế, ông Hòa mở cửa xe của TT Trí ngó vào, nhìn thấy ngay cửa xe là TT biên của trận đấu. Thấy ông Hòa, ông này vội xua tay nói: “không phải tôi”. “Lúc này tôi thấy TT Trí đang nằm co ro ở cuối xe, tôi có chỉ mặt ông Trí nói: TT quốc gia như mày mà để xảy ra việc như thế không thấy nhục sao. Ngay sau đó tôi cùng anh em quay về xe tiếp tục hành trình”, ông Hòa kể lại.

Khi đoàn về đến Huế đã bị công an giữ lại lấy lời khai của tất cả các thành viên, trong đó có ông Hòa. Tiếp đến Quảng Trị đoàn lại bị CSGT giữ để lấy lời khai của ông Hòa và một người nữa. Đến Quảng Xương, Thanh Hóa, đúng quê thì ông xuống xe về lo việc xây nhà thờ họ đến tối 21.5 mới ra Hải Phòng.

Chiều qua 22.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC giải và ông Nguyễn Văn Mùi, Giám sát TT cho biết đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Cả 2 đều khẳng định "Khi sự cố xảy ra, chúng tôi nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông trắng (sau này xác định là ông Hòa) đang lồm cồm phía trong của xe ô tô tiếp cận và hoàn thành được việc hành hung TT Trí. Không phải tự nhiên mà TT Trí bị sưng mắt, tím mặt”.

