Nghi phạm số 1 vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình vẫn chưa lộ diện

(TNO) Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên Online, trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng chỉ có một người tên là Đào Đức Lợi (Sinh năm 1978), đối tượng bị cho là đã nhận cá độ với các cầu thủ của V.Ninh Bình.

Trần Mạnh Dũng của V.Ninh Bình khai đã gọi điện đặt cược với Đào Đức Lợi - Ảnh: Khả Hòa

Người dân quanh khu vực Lợi sinh sống cũng cho biết từ hai ngày trước (10.4) Lợi đã không có mặt ở nơi cư trú.

Tại địa phương gia đình Lợi được đánh giá thuộc diện phức tạp. Trước đây, gia đình có vài xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và cây xăng dầu nên phất lên như diều gặp gió. Sau này do có nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe khách nên gia đình Lợi bỏ và mở thêm dịch vụ cầm đồ.

Có thời điểm cả bố đẻ Lợi là ông Đào Văn Lộc cùng chị gái Lợi từng bị công an địa phương bắt về tội đánh bạc. Em trai Lợi Đào Văn Thắng, tức Thắng “quán toan”, hiện đang thụ án trong trại giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Thắng đã cùng đàn em bắn, chém trọng thương một đối tượng cũng là dân “xã hội” mà mâu thuẫn cũng là do cá độ bóng đá. Sau khi gây án Thắng bỏ trốn rồi vào nằm ở bệnh viện tâm thần, có hồ sơ bệnh án tâm thần, Thắng ra công an đầu thú.

Nhờ có bệnh án tâm thần, Thắng được cho đi chữa bệnh bắt buộc tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương. Đến tháng 4.2013, khi bệnh viện xác nhận Thắng “quán toan” đã ổn định, công an đã khôi phục điều tra, bắt Thắng.

Bản thân Lợi tuy chưa có tiền án nhưng từ lâu đã nổi danh trong giới làm ăn về lĩnh vực cầm bóng đá với số tiền khủng. Dân cá độ bóng đá ở Hải Phòng đánh giá Lợi khôn ngoan, kín kẽ nên mặc dù làm bóng tay to nhưng lâu nay vẫn bình an vô sự, không bị pháp luật gõ cửa.

Trước thông tin cho rằng bố đẻ của Đào Đức Lợi đã đến công an thỏa thuận để đưa Lợi ra đầu thú, chiều qua 12.4, Công an Hải Phòng cho biết chưa nhận được bất cứ thông tin yêu cầu phối hợp từ phía Công an Ninh Bình, cũng như không có việc gia đình Lợi đến công an đề nghị đưa Lợi ra đầu thú.

Linh Linh

