Nghỉ Tết ít để luyện sức thi đấu

Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội, hai CLB thủ đô là Hòa Phát Hà Nội và HN.ACB đã lao vào tập luyện từ mùng 3 Tết vì mùng 8 Tết đều phải đá Cúp quốc gia. Vốn nổi tiếng là một ông bầu “tiết kiệm” nhất của làng bóng đá VN nhưng bầu Kiên đã quyết định nới lỏng hầu bao, thưởng cho HN.ACB 250 triệu đồng vì trận thắng ở vòng 2 giải hạng Nhất. Còn Hòa Phát vì thắng Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân khách tại V-League cũng được thưởng tới 500 triệu đồng. Chính vì được “kích thích” kịp thời như vậy nên dù phải tập từ rất sớm, các cầu thủ cũng đều cảm thấy mãn nguyện.

Cầu thủ Thành Lương (ACB) cho biết: “Tranh thủ mùng 1, mùng 2 Tết tôi về quê với gia đình vì cả năm có mấy khi được quây quần bên bố mẹ, anh chị em. Sau đó tôi sang Vĩnh Yên chúc Tết gia đình bạn gái. Năm nay, HN.ACB thưởng Tết khá cao, mỗi thành viên được 10 triệu đồng. Nhưng không phải vì được thưởng mà chúng tôi mới có khí thế tập luyện. Chưa năm nào khởi đầu mùa giải lại thuận lợi như năm nay nên anh em hưng phấn lắm. Hai trận đầu tiên được 4 điểm. Dù đường còn rất dài và còn rất gian nan nhưng HN.ACB năm nay quyết lên hạng”.

Tết với gia đình cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max lại mang một màu sắc khác. Max đã lấy vợ VN và sinh được hai con, cô con gái đầu lòng mới 20 tháng có cái tên rất dễ thương Tina và cậu con trai mới 7 tháng đặt là Dan. Nghe lời kể của Mai, vợ Max thì thật khó hình dung, anh chàng tiền đạo nhanh thoăn thoắt trên sân cỏ lại là mẫu ông bố khá tuyệt vời: “Tôi lo nấu ăn còn Max thì quấn quýt với hai con. Vừa ẵm con trai, vừa đút sữa và thỉnh thoảng còn thay tã, vừa chơi đùa với con gái. Tết này, chúng tôi đi Vũng Tàu hai ngày. Ăn Tết ở vùng biển cũng rất tuyệt vời. Nhưng chỉ được đúng hai ngày 1 và mùng 2. Sáng sớm mùng 3, Max đã phải khăn gói ra Hải Phòng”. Max mơ ước: “Tôi rất thương vợ con tôi, cứ phải đi ở nhà thuê tại TP.HCM nên tôi cố gắng thi đấu cho thật tốt và dành dụm ít tiền mua nhà riêng. Tôi cũng đã gánh vác cho bố mẹ tôi, xây nhà ở Nigeria. Nay phải lo cho tổ ấm riêng của mình. Phải xa các con từ mùng 3 Tết, tôi cũng nhớ lắm nhưng tôi là trụ cột nên cả hai vợ chồng đều biết phải chịu thiệt thòi một chút”.

Riêng với các cầu thủ SHB Đà Nẵng - đội ĐKVĐ V-League và Cúp QG 2009- thời gian nghỉ Tết càng bị rút ngắn hơn so với thường lệ vì nhiều lý do khác nhau. Giám đốc điều hành Bùi Xuân Hòa khẳng định toàn đội chỉ được nghỉ Tết đúng 5 ngày trước khi tập trung trở lại. Về phía đội bóng cũng thưởng thêm 1 tháng lương như quà lộ phí trong những ngày trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. Những cầu thủ gốc Đà Nẵng cũng tranh thủ 4 ngày nghỉ Tết để quây quần bên gia đình. Đội trưởng Phước Vĩnh thì gần như dành cả 3 ngày để ở cạnh gia đình cũng như cô con gái nhỏ vừa được 6 tháng tuổi. Thanh Phúc lại chở vợ con đi thăm thú khắp thành phố trong ngày vừa qua. Tiền vệ Quốc Anh lại tranh thủ đi mua quà nhằm tặng cha mẹ, người thân và bạn bè trong chuyến trở về Quảng Nam nghỉ Tết.

Riêng cựu đội trưởng Quang Cường lại có cái Tết đầu tiên đầy ý nghĩa cùng cô vợ mới cưới, vốn là cô bạn học từ thuở học trò. Cả hai tranh thủ thời gian thăm thú gia đình nội ngoại cũng như có chuyến đi tuần trăng mật thứ 2. Đó cũng là món quà ý nghĩa mà hậu vệ của đội bóng sông Hàn dành tặng cho người vợ mới cưới của mình.

Còn các cầu thủ ngoại đang đóng quân ở SHB Đà Nẵng gần như không có đủ thời gian trở về quê thăm gia đình. Là đầu lĩnh trong nhóm cầu thủ ngoại, Rogerio đã thiết kế lịch trình trong 3 ngày đi thăm thú và ngắm cảnh tại Hội An (Quảng Nam). Trong những ngày đầu tiên số ngoại binh cùng gia đình nghỉ ngơi tại khu resort xinh xắn nằm ven thành phố Đà Nẵng và Hội An. Còn 2 ngày cuối, toàn đội lại đi ngắm cảnh tại khu phố cổ Hội An như chuyến thư giãn trước khi trở lại vào ngày mùng 3 Tết.

Bình Dương tập trung từ mùng 2 Tết Hầu hết các đội đều ăn Tết một cách “rón rén” để dành sức cho “chiến trường” lớn là V-League và Cúp quốc gia! Đối với Bình Dương, họ còn phải gánh thêm cả đấu trường quốc tế là AFC Cup. Ra Hà Nội để hưởng không khí xuân Hà Nội được đúng 4 ngày, HLV Mai Đức Chung đã phải bay gấp vào TP.HCM sáng mùng 2 Tết để tập cùng các học trò buổi khai xuân và cùng đội ra Nha Trang mùng 4 Tết. “Vì không đặt được vé máy bay nên cả đội đi xe ô- tô từ sáng đến cuối giờ chiều mới tới nơi. Ngày 19.2, Bình Dương phải làm khách trên sân Nha Trang gặp Khánh Hòa ở Cúp quốc gia. Đá xong, Bình Dương phải về ngay trong đêm vì ngày 21.2, chúng tôi lại lên đường sang Malaysia thi đấu với CLB chủ nhà Selangor tại AFC Cup vào ngày 23.2. Ngày 28.2, lại đá tiếp với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 3 của V-League” – HLV Mai Đức Chung than thở. Đội của ông còn bị thiệt thòi lớn về nhân sự khi hai cầu thủ là Phùng Công Minh và Nguyễn Văn Linh bị giãn dây chẳng chéo đầu gối phải sang Singapore để phẫu thuật. L.P

Lan Phương - Yến Ca