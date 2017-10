Nghi vấn tổ chức bán độ của hai cầu thủ Mạnh Dũng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (PC45) đang tích cực làm rõ hai bị can Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng có phạm tội tổ chức đánh bạc hay không và mối quan hệ với các đối tượng có liên quan như thế nào.

Nhà của Đào Đức Lợi tại Hải Phòng cửa đóng then gài - Ảnh: V.N.K

PC45 đã bước đầu xác định, 9 cầu thủ của Ninh Bình (vừa bị khởi tố bị can ngày 29.4) có dấu hiệu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Kelantan và Ninh Bình ngày 18.3. Tuy nhiên, riêng hai cầu thủ cùng tên Dũng vừa bị bắt tạm giam 3 tháng có thể phải nhận thêm tội tổ chức đánh bạc. Một luật sư cho biết, tổ chức đánh bạc, xét về bản chất là hành vi đồng phạm đánh bạc, thể hiện ở hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc nhưng có thêm dấu hiệu riêng là mục đích trục lợi.

Khi bị bắt tạm giam, Trần Mạnh Dũng tiếp tục được lấy lời khai để cơ quan công an xác định Dũng đã tiến hành lôi kéo các đồng đội như thế nào. Rất có thể Trần Mạnh Dũng đã bàn bạc ngay từ nhà với số cầu thủ Ninh Bình rồi sang Malaysia mới cùng thống nhất tham gia cá độ. Theo lời khai ban đầu, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã dùng điện thoại di động (lắp sim Malaysia) để liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi, nên cơ quan công an có thể phải dùng đến biện pháp rút danh bạ điện thoại để kiểm tra các cuộc gọi đi, gọi đến của các bị can và các đối tượng có liên quan. Thậm chí có thể phải nhờ đến các chuyên gia công nghệ thông tin để nghe lại nội dung các cuộc trao đổi điện thoại trong thời điểm mà cầu thủ Ninh Bình khai là đã liên lạc với Đào Đức Lợi (ngày 17.3 gọi để đặt độ).

Trong trường hợp sim điện thoại tại Malaysia là sim rác thì sim này, kể cả Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã bẻ rồi vứt ngay để phi tang, nhà mạng vẫn lưu lại số máy trong 3 tháng. Các chuyên gia công nghệ cao vẫn có thể kết hợp với tổng đài để khôi phục lại các cuộc điện đàm của số thuê bao trên sim này cũng như số máy của Đào Đức Lợi (ngày 19.3, khi về đến TP.HCM, Trần Mạnh Dũng còn gọi cho Lợi một lần để yêu cầu chuyển tiền thắng độ).

Cách đây vài ngày, phóng viên Thanh Niên thường trú ở Hải Phòng đã đến nhà Lợi tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng nhưng nhà đóng cửa im ỉm, không có bất kỳ người thân nào trong nhà để trao đổi. Những người dân xung quanh khi được phóng viên hỏi về Lợi cũng trả lời với một thái độ dè dặt và chỉ nói "không biết".

Trong một diễn tiến khác, đến thời điểm này, cơ quan công an cũng đã đặt nghi vấn 4 trận đấu của Ninh Bình tại V-League 2014 có dấu hiệu tiêu cực, trong đó vai trò môi giới của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng trong ít nhất một trận. Hiện tại, PC45 và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) cũng đang làm rõ mối quan hệ giữa Nguyễn Mạnh Dũng với Trần Công Thành, sinh năm 1981, trú tại P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, người mà Nguyễn Mạnh Dũng đã nhờ lấy hộ số tiền 800 triệu đồng mà Lợi chuyển.

Lan Phương

