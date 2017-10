Nghịch lý tuyển thủ U.23 Việt Nam

May như Đức Chinh Cùng với Quang Hải (3 bàn) và Đông Triều (1), Hà Đức Chinh là cầu thủ cực hiếm của tuyển U.23 VN đã ghi bàn tại V-League 2017. Rất may cho Đức Chinh cũng như tuyển U.20, U.22 VN khi chấn thương nặng của vua phá lưới nhập tịch Gaston Merlo sát thềm mùa giải đã vô tình giúp Chinh có cơ hội ra sân thường xuyên thay vì dự bị triền miên như 1 năm trước tại Than Quảng Ninh.